Emekliye müjde akşam saatlerinde duyuruldu! SSK, Bağkur’luya 5 bin TL’ye ek 10.000 TL-12.500 TL...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı." dendi.



Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.



Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.



Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemeleri yapılacak.