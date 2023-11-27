Emekliye müjde akşam saatlerinde duyuruldu! SSK, Bağkur'luya 5 bin TL'ye ek 10.000 TL-12.500 TL...
Çalışan emekliler ve çiftçi emeklilerine yönelik 5 bin TL ikramiyenin gündeme gelmesiyle birlikte bankalar arasında promosyon yarışı başladı. 2023 Kasım ayı itibarıyla miktarlar güncellendi. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından gözler, ikramiye ödemelerinin verileceği tarihe çevrilmiş durumda. İşte haberin detayları...
"Çalışan ve çiftçi emeklilerine 5 bin TL ikramiye verilecek mi?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından gözler, ikramiye ödemelerinin verileceği tarihe çevrildi. Öte yandan söz konusu ödemelerin gündeme gelmesiyle birlikte bankalar arasında promosyon yarışı da başladı. İşte bankaların güncel promosyon miktarları ve ikramiyeler hakkında detaylı bilgiler...
ÇALIŞAN VE ÇİFTÇİ EMEKLİLERİNE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinin kapsamı genişletiliyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Çalışan emeklilere de verilmesi için Cumhurbaşkanımız, Bakanlara ayrıntılı çalışma talimatı verdi" dedi.
Konuyla ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Çalışan ve çiftçi emeklilerine 5 bin TL ikramiye ödeme takvimi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE ÖDEMESİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 Bin TL ikramiye ödemesi yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı." dendi.
Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.
Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.
Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemeleri yapılacak.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Promosyon miktarları Kasım ayı için geçerlidir. Aralık ayında tekrar güncellenebilir. 5 TL ikramiye tarihi netleştiğinde emekliler, promosyonla birlikte 2 ödeme almış olacak.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Tablo şu şekilde;
➡3.500 TL altı 6.000 TL
➡3.500 - 7.499 TL 7.000 TL
➡7.500 - 9.999 TL 9.000 TL
➡10.000 TL ve üzeri 10.000 TL
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU
9.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon Kampanyası
1 Eylül 2023 – 30 Kasım 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir.
Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşterilerimiz, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir.
Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi!
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2023'tür.
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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
01.11.2022 tarihinden itibaren geçerli olan promosyon tutarlarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
➡3.500 TL altı 3.000 TL
➡3.500 - 7.499 TL 3.500 TL
➡7.500 - 9.999 TL 4.500 TL
➡10.000 TL ve üzeri 5.000 TL
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
➡3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
➡3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
➡7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
➡10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
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- Emekliye müjde akşam saatlerinde duyuruldu! SSK, Bağkur'luya 5 bin TL'ye ek 10.000 TL-12.500 TL...
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