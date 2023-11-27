SGK 18 maddeyi sıraladı! Emekli olmak için sadece 1’inin olması yeterli! 8 Eylül 1999 sonrasına...

Sağlık sorunları yaşayan, ameliyat geçiren veya uzun süre rapor alan bireylerin erken emeklilik konusundaki merakları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Mevzuatı içindeki özel düzenlemeleri kapsıyor. Bu düzenlemeler genellikle malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olmak üzere iki ana kategoride ele alınıyor. Her iki emeklilik türü de sağlık sorunları yaşayan bireylere erken emeklilik imkanı sunsa da, aralarında belirgin farklar bulunmaktadır.

Erken Emeklilik İçin Güncellenen Hastalıklar