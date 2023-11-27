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SGK 18 maddeyi sıraladı! Emekli olmak için sadece 1'inin olması yeterli! 8 Eylül 1999 sonrasına...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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SGK 18 maddeyi sıraladı! Emekli olmak için sadece 1’inin olması yeterli! 8 Eylül 1999 sonrasına...

Malulen emeklilik hakkından faydalanabilmek için belirli şartların karşılanması gerekmektedir. Bu şartlar arasında, vatandaşın en az 10 yıl süreyle sigortalı olması ve en az 1800 gün prim ödemesi yapmış olması bulunmaktadır. Ayrıca, malulen emeklilik talebinde bulunan bireyin tam teşekküllü bir hastaneden alınmış iş görememezlik raporu ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybını kanıtlayacak belgeleri sunması gerekmektedir. İşte detayları...

Sağlık sorunları yaşayan, ameliyat geçiren veya uzun süre rapor alan bireylerin erken emeklilik konusundaki merakları, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Mevzuatı içindeki özel düzenlemeleri kapsıyor. Bu düzenlemeler genellikle malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olmak üzere iki ana kategoride ele alınıyor. Her iki emeklilik türü de sağlık sorunları yaşayan bireylere erken emeklilik imkanı sunsa da, aralarında belirgin farklar bulunmaktadır.

Erken Emeklilik İçin Güncellenen Hastalıklar

📌Kanser

📌Epilepsi

📌Parkinson hastalığı

📌Beyin tümörleri

📌Behçet hastalığı

📌Organ nakli (kemik iliği hariç)

📌AIDS

📌Tüberküloz

📌Siroz

📌Zeka geriliği

📌Şizofreni

📌Bipolar bozukluk

📌Multipl skleroz (MS)

📌Serebral palsi

📌Felç

📌Uzuv kayıpları

📌Demans

📌Görme kaybı

Malulen Emeklilik Koşulları Nelerdir?

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Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamak gerekmektedir. Bu koşullar şu şekildedir:

Sigortalılık Süresi: Malulen emeklilik için en az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olunmalıdır.

Prim Ödeme Gün Sayısı: En az 1800 gün prim ödemiş olunmalıdır.

İş Gücü Kaybı Oranı: Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış iş görememezlik raporu ile iş gücü kaybı oranının en az yüzde 60 olduğu belgelenmelidir.

Hastalık Durumu: Çalışanın, bir veya birden fazla hastalık nedeniyle iş gücü kaybına uğradığı tıbbi raporlarla kanıtlanmalıdır.

Çalışma Statüsü: 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) statülerine sahip kişiler farklı koşulları sağlamalıdır.

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Malulen emeklilik başvurusu için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

📍İlk olarak, kişi hastaneden iş görememezlik raporu almalıdır.

📍İş gücü kaybının yüzde 60 ve üzeri olduğunu belgeleyen raporlar toplanmalıdır.

📍Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapılmalıdır.

📍İlgili belgelerle birlikte başvuru yapılmalı ve gerektiğinde SGK'nın talep ettiği ek belgeler temin edilmelidir.

📍Başvurunun sonuçlanması ve emeklilik hakkının onaylanması durumunda malulen emeklilik maaşı alınabilir.

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