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A101, BİM, ŞOK... Zincir marketlerde yeni dönem: Çalışma gün ve saatleri değişiyor!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2023
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A101, BİM, ŞOK... Zincir marketlerde yeni dönem: Çalışma gün ve saatleri değişiyor!

Büyük market zincirlerinde, Tarım Kredi, BİM, ŞOK, A101, Migros gibi firmalarda birçok ürünün satıldığı ve tüketicilerin aktüel ürünlerdeki cazip fiyat indirimlerine büyük ilgi gösterdiği bir dönem yaşanmaktadır. Bu bağlamda, marketlerle ilgili yeni bir karar alma sürecine girileceğinin sinyali verildi. Buna göre zincir marketler hangi günler çalışcak detaylar haberimizde....

Büyük market zincirlerinde, Tarım Kredi, BİM, ŞOK, A101, Migros gibi firmalarda birçok ürünün satıldığı ve tüketicilerin aktüel ürünlerdeki cazip fiyat indirimlerine büyük ilgi gösterdiği bir dönem yaşanmaktadır. Bu bağlamda, marketlerle ilgili yeni bir karar alma sürecine girileceğinin sinyali verildi. Buna göre zincir marketler hangi günler çalışcak detaylar haberimizde....

İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi'nin öncülüğünde atılan önemli bir adım, zincir marketlerin pazar günleri kapatılması yönündeki kararı gündeme taşıdı. Uzun süredir tartışılan bu konu, TESK'in küçük esnafa destek olma açısından bu uygulamayı desteklemesiyle daha da önem kazandı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konu hakkında yaptığı açıklamalarda, "Biz market düşmanı değiliz. Her şey benim zihniyeti değişsin. Yanınızdaki de kazansın" diyerek sürecin detaylarına değindi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin pazar günü kapatılması konusunda atılan ilk adımları paylaştı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, "Bu uygulama ile esnaf korunacak ama asıl amaç tüketicinin korunması. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin tamamında haftada bir gün tatil var. Bir açma kapama saatleri var. Ancak bizde gece 12'ye kadar esnafla yarışır hale geldi. Bir haksız rekabet durumu var ortada. Bir insanın 10-12 bin mağazası olur mu? Bu olursa enflasyonu düşürmek hayal olur." şeklinde ifadeler kullandı.

PAZAR GÜNÜNE AMAN DİKKAT!

Palandöken, "Konuyla ilgili bir düzenleme muhakkak olacak." dedi. Bu adımın, küçük esnafa nefes aldırarak rekabetin daha adil bir zeminde gerçekleşmesini sağlamayı amaçladığını belirtti.

A101, BİM, ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

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