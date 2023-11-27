A101, BİM, ŞOK... Zincir marketlerde yeni dönem: Çalışma gün ve saatleri değişiyor!

Büyük market zincirlerinde, Tarım Kredi, BİM, ŞOK, A101, Migros gibi firmalarda birçok ürünün satıldığı ve tüketicilerin aktüel ürünlerdeki cazip fiyat indirimlerine büyük ilgi gösterdiği bir dönem yaşanmaktadır. Bu bağlamda, marketlerle ilgili yeni bir karar alma sürecine girileceğinin sinyali verildi. Buna göre zincir marketler hangi günler çalışcak detaylar haberimizde....

İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi'nin öncülüğünde atılan önemli bir adım, zincir marketlerin pazar günleri kapatılması yönündeki kararı gündeme taşıdı. Uzun süredir tartışılan bu konu, TESK'in küçük esnafa destek olma açısından bu uygulamayı desteklemesiyle daha da önem kazandı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, konu hakkında yaptığı açıklamalarda, "Biz market düşmanı değiliz. Her şey benim zihniyeti değişsin. Yanınızdaki de kazansın" diyerek sürecin detaylarına değindi.