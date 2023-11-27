Milyonlarca emekliye 5 bin TL ikramiye! Başkan Erdoğan talimatı verdi Bakanlık çalışma başlattı

Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi. Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu.