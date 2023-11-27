EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi?
"Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ödemenin ne zaman yapılacağı ise sorgulanmaya başlandı. Peki, emekliye 5 bin lira ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? İşte konuya ilişkin son dakika açıklamalar...
"Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi, büyük bir merakla bekleniyor. Peki, emekliye 5 bin lira ikramiye yattı mı, ne zaman verilecek? İşte son dakika açıklamalar...
ÖNERGE MECLİS'E GÖNDERİLDİ
Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilerimize 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatılmıştı.
Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesine ilişkin, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız." demişti.
5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.
Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.
ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı.
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.
Yapılacak olan çalışma sonrasında, çiftçiler de 5000 TL emekli ikramiyesinden yararlanacak.
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- EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi?
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