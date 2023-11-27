EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA! 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye ikramiye verilecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere 5 bin lira verilmesi düzenlemesine ilişkin, "İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız." demişti.