Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? 7500 TL altında alan emeklilere büyük müjde: Bütçeyi zorlayacağız
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili konuştu. Yılmaz, 7 bin 500 liradan az alan emekliler için "Bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız." dedi. KKM konusuna da değinen Yılmaz, "Ani bir şekilde kur korumalı mevduatı bitirme gibi bir perspektifimiz yok." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ve emekli zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yılmaz şunları söyledi: "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu.
Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıtdışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."
"7 BİN 500 TL'DEN AZ ALANLARA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi.
Yılmaz şunları söyledi: "Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."
"KAYNAKLARI DENGE GÖZETEREK KULLANMALIYIZ"
Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." dedi.
"ANİ BİR ŞEKİLDE KKM'Yİ BİTİRME PERSPEKTİFİ YOK"
Kur korumalı mevduatla ilgili konuşan Yılmaz, 17 Kasım itibariyle hesapların 640 milyar lira azalarak 2 trilyon 768 milyar lira olduğunu belirtti.
Yılmaz, "Kur korumalı mevduat, uygulamaya girdiği gün için ihtiyaçtı. O günlerde devreye girmeseydi üstlendiğimiz maliyet daha yüksek olabilirdi. Geçici bir adım olarak görüldü ve o konuda kanuni düzenleme de geçici yapıldı. Aşamalı bir şekilde buradan çıkıyoruz. Bunu da döviz kuru piyasasında sorun yaratmadan yapıyoruz. Ani bir şekilde kur korumalı mevduatı bitirme gibi bir perspektifimiz yok." diye konuştu.
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