Asgari ücret toplantısı hangi tarihte yapılacak son dakika? 2024 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç lira olacak?
"Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yıl sonuna yaklaşırken, milyonlarca çalışanın gündemindeki en önemli konulardan biri olan asgari ücret zammının ne kadar olacağı büyük bir merakla bekleniyor. 2024 Ocak zammına dair tahminler masada yer almaya başladı. Peki, Ocak ayında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son rakamlar...
"Asgari ücret zammı açıklandı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yeni yıla girerken, asgari ücret zammı için gerçekleştirilecek komisyon görüşmesi tarihi netleşti. Çalışma hayatını yakından ilgilendiren bu görüşme, asgari ücretle birlikte brüt maaş alan pek çok çalışanı etkileyecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında zam tahminini açıkladı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak.
Asgari ücretin artmasıyla birlikte ücret, maaş geliri elde eden bütün çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı da artacak.
Asgari ücretten yüksek alanların hem maaşları şirketleri tarafından yeniden belirlenirken, brüt üzerinden alanların vergileri azalacak. Böylece çifte kazanç sağlanacak.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftası toplanacağını açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın aktardığına göre ilk görüşme 1 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.
5.500 LİRAYA ULAŞACAK
Yeni Asır'ın haberine göre bu yıl ücreti 15 bin lira olan sabit kalan aynı işçinin eline geçen net ücret Ağustos'ta 652 lira, Eylül'de 702 lira, sonraki aylarda 605 lira arttı.
Aynı işçinin gelir vergisi 6 bin 919 lira, damga vergisi de 300 lira olmak üzere ödeyeceği yıllık toplam vergi tutarı 7 bin 219 liraya düştü. Böylece yıllık avantajı 3 bin 630 liraya ulaştı.
Asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu avantaj da 5 bin 500 liraya yaklaşacak. Asgari ücret artışına bağlı vergi avantajı, brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücreti artıracak.
İşverenin cebinden ilave tek kuruş çıkmadan işçinin eline geçen net ücret yükselecek. Net ücretle çalışanların eline geçen ücret değişmeyecek. Bu kapsamdaki işçiler için sağlanan vergi avantajından işveren yararlanacak.
Memurların kazançlarının büyük kısmı vergi dışı bırakılıyor. Asgari ücretteki artış, yıl içindeki vergiye tabi kümülatif kazanç tutarı 70 bin lirayı aşan memurların maaşlarında artış sağlayacak.
Özel sektör de şimdiden bordro çalışmalarına başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın "tek zam" sinyali verdiği asgari ücrete de kamu çalışanları için açıkladığı yüzde 50 oranında artış beklentisi arttı.
Kasım ayı itibariyle bordro çalışmasına başlayan özel sektör, 2024 yılı bütçelerini yüzde 50 artışına göre yapıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında satın alma gücü paritesi de ele alındığı için enflasyon oranındaki artış da asgari ücret zammında belirleyici olacak.
Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.
Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 735 lira olacak. Memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 zamla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı.
Emekli ve memurların yeni zam dönemi de gelmiş olacak. Özellikle ocak ayının 3'ünde açıklanacak enflasyonla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak.
OVP'de yüzde 65'lik bir öngörü var yılsonu için. 62 ile 68 arasında deniliyor. Emeklilerin ve memurların 6 aylık enflasyon artışının yüzde 38 civarında olacağı ortaya çıkıyor oradan yapılan bir hesapla.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar enflasyon artışı alıyor. Memur emeklileri ve memurlar da toplu sözleşme yüzde 15 ve enflasyon farkı alıyor.
Refah payı açıklamaları da yapıldı. Ben yılsonunda emeklilerin ve memur emeklilerinin ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 50 üzerinde bir artışı alacaklarını tahmin ediyorum.
Önümüzdeki aydan itibaren de Asgari Ücret Tespit Komisyonu da toplanacak.
RAKAM VERDİ
Komisyonda yenilik olacak. Sıcak haberi de vermiş olayım. Bu yıl Türk-İş oraya 5 tane işçi kardeşimizi temsilci olarak gönderecek. Bir kasap arkadaşımız garson arkadaşımız bir de zannedersem fabrika işçisi bir arkadaşımız. Bizzat o komisyonda kendi maaşlarıyla ilgili pazarlığa şahit olacaklar ve söz sahibi olacaklar.
En önemli parametrelerden birisi enflasyon oluyor. Yüzde 38 civarında çıkacak demiştik. Benim tahminim de burada asgari ücretin de yüzde 50'ye yakın bir artış gelmesi.
O da şu anda 11.402 lira asgari ücret 15 bin TL ile 17 bin TL arasında bir rakama ulaşması söz konusu.
Önemli olan işverene maliyeti. Onlar hepsi masaya gelecek.
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