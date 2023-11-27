Asgari ücret toplantısı hangi tarihte yapılacak son dakika? 2024 Ocak asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç lira olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı.

Emekli ve memurların yeni zam dönemi de gelmiş olacak. Özellikle ocak ayının 3'ünde açıklanacak enflasyonla birlikte 6 aylık enflasyon ortaya çıkmış olacak.

OVP'de yüzde 65'lik bir öngörü var yılsonu için. 62 ile 68 arasında deniliyor. Emeklilerin ve memurların 6 aylık enflasyon artışının yüzde 38 civarında olacağı ortaya çıkıyor oradan yapılan bir hesapla.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar enflasyon artışı alıyor. Memur emeklileri ve memurlar da toplu sözleşme yüzde 15 ve enflasyon farkı alıyor.

Refah payı açıklamaları da yapıldı. Ben yılsonunda emeklilerin ve memur emeklilerinin ve SSK Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 50 üzerinde bir artışı alacaklarını tahmin ediyorum.

Önümüzdeki aydan itibaren de Asgari Ücret Tespit Komisyonu da toplanacak.