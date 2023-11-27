Borsa İstanbul günü 1,85 artışla değer kazanarak tamamladı!

BIST 100 endeksi, güne 68,84 puan ve yüzde 0,86 değer kazanarak 8.028,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.023,38, en yüksek 8.129,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 8.107,19 puandan tamamladı.