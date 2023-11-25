Maaşlara ve tazminata memur zammı ayarı! Milyonların gözü ocak ayında! Emeklileri de etkileyecek mi?

Halen 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 509-3 bin 588, 5 bin 97 lira olan evde bakım desteği 7 bin 619-7 bin 791, bin 874 lira olan yüzde 40-69 engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 2 bin 801-2 bin 864, 2 bin 811 lira olan yüzde 70 ve üstü engelli aylığı 4 bin 202-4 bin 297 lira aralığında bekleniyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de memur maaşlarıyla birlikte artacak.