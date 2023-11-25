32 günlük hesaplama... Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL’lik faiz getirisi hesaplandı!

"En yüksek faiz hangi bankalarda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 40'a çıkardı. Bu karar, altın fiyatları ve dolar kurunda belirgin bir düşüşe sebep oldu. Biz de sizler için bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarını derledik. İşte, Kasım ayı güncel mevduat faizleri...