32 günlük hesaplama... Mevduat faizleri zirveye çıktı! 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı!
Vadeli mevduat faiz oranları, finansal dünyada önemli bir role sahiptir ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından vadeli mevduat faizleri, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler için önemli bir seçenek haline gelmektedir. Bu bağlamda, birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar, banka mevduat hesaplarına yönelmeye başlamıştır. Bu eğilim, bankaların mevduat faiz oranlarını güncellemelerine ve rekabetin artmasına sebep olmuştur. 50 bin, 500 bin, 1 milyon TL'lik faiz getirisi hesaplandı! İşte banka banka güncel mevduat faiz hesaplamaları...
"En yüksek faiz hangi bankalarda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini yüzde 40'a çıkardı. Bu karar, altın fiyatları ve dolar kurunda belirgin bir düşüşe sebep oldu. Biz de sizler için bankaların güncellenen mevduat faiz oranlarını derledik. İşte, Kasım ayı güncel mevduat faizleri...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı 23 Kasım 2023 tarihinde açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini beklentilere paralel 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.
Bu dönemde vadeli mevduat hesapları, yatırımcılara cazip getiriler sunarak dikkat çekiyor. Özellikle 1-3 ay arası vadeli mevduatlar, yatırımcıların kısa vadede daha yüksek kazanç elde etmelerini sağlayarak finansal planlamalarını olumlu yönde etkiliyor.
50 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ HESAPLANDI!
Akbank Vadeli Mevduat:
Vade Sonu Net Bakiye: 51.749 TL
Yıllık Faiz Oranı: %42,00
Net Kazanç: 1.749 TL
Odeabank Yeni Vadeli Mevduat:
Vade Sonu Net Bakiye: 51.874 TL
Yıllık Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 1.874 TL
Alternatifbank VOV Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 51.832 TL
Yıllık Faiz Oranı: %44,00
Net Kazanç: 1.832 TL
Anadolubank Renkli Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 51.791 TL
Yıllık Faiz Oranı: %43,00
Net Kazanç: 1.791 TL
Fibabanka Kiraz Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 51.791 TL
Yıllık Faiz Oranı: %43,00
Net Kazanç: 1.791 TL
500.000 TL'NİN 32 GÜNLÜK GERİSİ NE KADAR?
Akbank Vadeli Mevduat:
Vade Sonu Net Bakiye: 517.490 TL
Yıllık Faiz Oranı: %42,00
Net Kazanç: 17.490 TL
Yeni Müşterilere Özel
Odeabank Yeni Vadeli Mevduat:
Vade Sonu Net Bakiye: 518.740 TL
Yıllık Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 18.740 TL
Alternatifbank VOV Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 518.323 TL
Yıllık Faiz Oranı: %44,00
Net Kazanç: 18.323 TL
Fibabanka Kiraz Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 517.907 TL
Yıllık Faiz Oranı: %43,00
Net Kazanç: 17.907 TL
Anadolubank Renkli Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 517.490 TL
Yıllık Faiz Oranı: %42,00
Net Kazanç: 17.490 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 516.658 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 16.658 TL
ING e-Turuncu Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 516.658 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 16.658 TL
1 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?
Akbank Vadeli Mevduat:
Vade Sonu Net Bakiye: 1.037.479 TL
Yıllık Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 37.479 TL
Odeabank Yeni Vadeli Mevduat:
Vade Sonu Net Bakiye: 1.037.479 TL
Yıllık Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 37.479 TL
Alternatifbank VOV Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 1.036.647 TL
Yıllık Faiz Oranı: %44,00
Net Kazanç: 36.647 TL
CEPTETEB Marifetli Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 1.033.315 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 33.315 TL
ING e-Turuncu Hesap:
Vade Sonu Net Bakiye: 1.033.315 TL
Yıllık Faiz Oranı: %40,00
Net Kazanç: 33.315 TL
90 gün boyunca Hoş Geldin Faizinden yararlanabilirsin.
Günlük kazandıran vadeli hesap, faiz oranları 2 milyon TL' ye kadar geçerlidir.
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