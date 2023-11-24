Avrupa’nın gözü ECB Başkanı Lagarde’da! Piyasaların yönü ne olacak?

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0910'da seyrediyor.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Dün açıklanan ECB ekim ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin ekonomik büyüme konusunda daha endişeli olduğunu ortaya koymuştu.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklar, üyelerin, daha fazla sıkılaştırma ana senaryoları olmasa bile, daha fazla faiz artırımının masada tutulması gerektiğinde ısrar ettiğini göstermişti.

Öte yandan bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri bölge genelinde ekonomik aktivite yavaşlamaya devam etse de yavaşlama hızının azaldığını gösterdi.