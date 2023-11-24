Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....

Ocak ayına yaklaşırken, memurların ve memur emeklilerinin zam süreci adım adım ilerliyor. Yılın başında uygulanacak olan yüzde 15'lik zam oranına ek olarak enflasyon farkı da belirlenecek. Bu noktada, 2 önemli enflasyon verisinin daha açıklanması bekleniyor. Ancak, henüz resmi veriler gelmemiş olsa da bazı tahminler bu ek enflasyon farkını değerlendirmeye yönelik. işte ocakta en düşük öğretmen, hemşire, doktor, vaiz, emekli maaşları...

KALEM KALEM MEMUR'UN 2024 MAAŞI

Şube müdürü (Lisans) 1/4