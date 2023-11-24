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Haberler Ekonomi Haberleri Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....

Memura ocakta %51'lik zam tablosu çıktı! Memur emeklisine (4C) 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024'te en düşük....

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2023 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023
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Memura ocakta %51’lik zam tablosu çıktı! Memur emeklisine 4C 5 haneli maaş piyangosu vurdu! Öğretmen, hemşire, doktor, vaiz 2024’te en düşük....

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammıyla ilgili merak büyürken, artışa dair yeni bir ipucu ortaya çıktı. Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde yer alan yıl sonu TÜFE tahmini, yüzde 15'lik zammın yanı sıra enflasyon farkının da eklenmesini öngörüyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak ayına yaklaşırken, memurların ve memur emeklilerinin zam süreci adım adım ilerliyor. Yılın başında uygulanacak olan yüzde 15'lik zam oranına ek olarak enflasyon farkı da belirlenecek. Bu noktada, 2 önemli enflasyon verisinin daha açıklanması bekleniyor. Ancak, henüz resmi veriler gelmemiş olsa da bazı tahminler bu ek enflasyon farkını değerlendirmeye yönelik. işte ocakta en düşük öğretmen, hemşire, doktor, vaiz, emekli maaşları...

KALEM KALEM MEMUR'UN 2024 MAAŞI

Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş:32.451,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 49.143,79

Memur (Lisans) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 34.737,31

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 44.732,35

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 40.364,82

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 49.408,81

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 44.712,66

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 83.229,91

Hemşire (Lisans) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 40.040,74

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 50.159,96

Teknisyen (Lise) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 35.645,95

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 72.878,99

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 48.101,89

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 41.827,73

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 47.797,49

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİSİNİN 2024 MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 54.384,00

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 48.133,31

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 22.428,26

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 18.267,45

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 22.428,26

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 31.607,42

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 23.001,84

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 22.617,56

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 22.428,26

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51. 44 zamlı maaş: 22.428,26

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 16.101,86

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 39.232,43

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 42.933,24

İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 22.428,26

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 51.44 zamlı maaş: 22.428,26

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