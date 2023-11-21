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İlave Tediye tarihleri 2023 | Taşerona, kamu işçisine, 4D'liye 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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İlave Tediye tarihleri 2023 | Taşerona, kamu işçisine, 4D’liye 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

İlave tediye ödemeleri, belirlenen tarihler arasında yapılan önemli ödemelerden biridir. 2023 yılında ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti haziran ayında gerçekleştirildi. Ancak vatandaşlar, taşeron ve kamu işçileri olarak 2. ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Taşeron ve kamu işçilerinin bu önemli ödemeyi ne zaman alacakları araştırılıyor. İşte detayları...

Aralık ayının gelmesiyle birlikte ilave tediye ödeme tarihleri hakkındaki aramalar ve meraklar yoğunlaşıyor. İlk taksitin 23 Haziran'da hesaplara yatırılmasının ardından şimdi gözler ikinci taksitte. 2023 yılında ilave tediye ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...

2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da yapıldı.

İkinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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