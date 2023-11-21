İlave Tediye tarihleri 2023 | Taşerona, kamu işçisine, 4D'liye 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...
İlave tediye ödemeleri, belirlenen tarihler arasında yapılan önemli ödemelerden biridir. 2023 yılında ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti haziran ayında gerçekleştirildi. Ancak vatandaşlar, taşeron ve kamu işçileri olarak 2. ilave tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Taşeron ve kamu işçilerinin bu önemli ödemeyi ne zaman alacakları araştırılıyor. İşte detayları...
Aralık ayının gelmesiyle birlikte ilave tediye ödeme tarihleri hakkındaki aramalar ve meraklar yoğunlaşıyor. İlk taksitin 23 Haziran'da hesaplara yatırılmasının ardından şimdi gözler ikinci taksitte. 2023 yılında ilave tediye ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? TCKN sonu 0,2,4,6,8 olanlar...
2. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da yapıldı.
İkinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ender Saraç açıkladı! 7 gün içinde - 5 kilo garanti! 1 bardak suyla tüketirseniz...
- Muhteşem Cuma kasım ayının kaçında? 2023 Efsane Cuma indirimleri hangi markalarda, ne zaman başlıyor?
- Başarılı öğrencilere verilecek! Takdir- teşekkür alana 6.841 TL karne ödülü! Başarı Teşvik Programı: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...
- GELİNİM MUTFAKTA 21 KASIM PUAN TABLOSU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci oldu?
- GİB 2.000 personel alımı başvuru ekranı: Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı şartları neler? Sınav tarihi, atama yapılacak iller...
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2024? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- YÖK BURS ZAMMI SON DAKİKA! YÖK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 doktora, yüksek lisans...
- SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...
- SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?
- İSRAİL MALLARI GÜNCEL LİSTE 2023: Nestle, Nescafe, Nivea İsrail malı mı? Pepsi, Pril, Komili, Yumoş...
- Bugün okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı kar tatil olan il ve ilçeler: Çıldır, Ardahan, Göle, Hanak, Erzurum! Valilik açıklamaları...
- Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?