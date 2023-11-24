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İthalatta KDV indirimi ile ilgili karar Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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İthalatta KDV indirimi ile ilgili karar Resmi Gazete’de

İthalatta sağlanan Katma Değer Vergisi (KDV) indirim hakkı kaldırıldı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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