Ankara-İstanbul arasına Süper Hızlı Tren geliyor! Süre 80 dakikaya düşecek

Yapımı süren Çukurova Havalimanı'nı 2024 Ocak ayı içerisinde açmayı hedeflediklerini anlatan Uraloğlu, "Yozgat ile Bayburt- Gümüşhane havalimanlarımızı da 2025 içerisinde hizmete alacağız. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları hızla devam ediyor. Sabiha Gökçen Havalimanımızın kapasitesini iki katına çıkaracak ikinci pist inşaatını tamamladık. Yakında hizmete alıyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasitesini üçüncü pisti yaparak 30 milyon yolcuya, Antalya Havalimanını ise 80 milyon yolcuya yükseltiyoruz. Yıllık 2.5 milyon yolcu kapasiteli Malatya Havalimanı yeni terminal binasını 2025 yılında tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.