1-4 çocuğu olanlar başvursun! Ödemeler başladı! Formu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...

KASIM ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED ödemesi verdiklerini ifade etti.

Kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "SED ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda, SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Kasım 2023 ödemesi olarak toplam 582 milyon lira yatırdık." ifadelerini kullandı.

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