1-4 çocuğu olanlar başvursun! Ödemeler başladı! Formu doldurana 4 bin 358 lira verilecek! Anaokulu, ilkokul, ortaokul...
Çocuklu ailelere müjde geldi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik desteklerini sürdürüyor. Özellikle çocukların bakımı ve desteklenmesine odaklanan Çocuk Destek Bileşeni, ailelere maddi destek sağlamak amacıyla devreye alındı. Bu destek programı, ailelerin e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilmelerine imkan tanıyor. Peki, çocuk destek bileşen nedir? İşte başvuru ekranı!
1-2-3-4 çocuğu olanlar hemen başvursun! Ödemeler başladı... SED yardımları, çocukların bakımı ve desteklenmesi için düzenli olarak yapılıyor. Kasım ayına girilmesiyle birlikte, ödeme tarihleri de merak konusu oldu. Peki SED başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte haberin detayları...
2023 SED YARDIMI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayında ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını bildirmişti.
ÖDEME MİKTARLARI 2023!
➡Okul öncesi için ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya,
➡İlköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 90 liradan 3 bin 632 liraya,
➡Ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 295 liradan 3 bin 874 liraya,
➡Yükseköğrenimde okuyan çocuk için 3 bin 708 liradan 4 bin 358 liraya çıkarıldı.
➡Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 59 liradan 2 bin 421 liraya,
➡Kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 648 liradan bin 937 liraya yükselecek.
KASIM ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED ödemesi verdiklerini ifade etti.
Kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "SED ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda, SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Kasım 2023 ödemesi olarak toplam 582 milyon lira yatırdık." ifadelerini kullandı.
SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİR NEDİR?
Çocuk Destek Bileşeni, çeşitli sebeplerle ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik bir sosyal yardım programıdır. Bu program kapsamında, ailelerin çocuklarına yönelik bakım ve destekle ilgili maddi yardımlar sağlanmaktadır. Böylece, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi desteklenmekte, ailelere ekonomik anlamda rahatlama sağlanmaktadır.
BAŞVURU VE ÖDEME İŞLEMLERİ
Çocuk Destek Bileşeni'nden yararlanmak isteyen aileler, e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilmektedirler. Başvuru süreci, ailelerin bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde girmelerini içermektedir. Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında uygun görülen ailelere maddi yardımlar yapılmaktadır.
SED YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Sosyal yardım programlarından biri olan Aile Destek ödemelerinin hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları ise şu şekilde:
➡450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
➡450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
➡911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
➡1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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