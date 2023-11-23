KASIM 2023 HALKA ARZ LİSTESİ! Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Cates, Skymd Begyo...

3 ŞİRKETİN HALKA ARZI AÇIKLANDI!

1. Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Çates Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Şirket, mevcut sermayesini 165,2 milyon TL'ye bedelli artırarak 24 milyon 795 bin TL payını halka arz edecek. Ayrıca, Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay da halka arza konu edilecek. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.