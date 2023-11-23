KASIM 2023 HALKA ARZ LİSTESİ! Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Cates, Skymd Begyo...
"Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak?" sorusu yatırımcılar tarafından sorgulanıyordu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı haftalık bültende, yeni halka arz edilecek olan 3 şirketin detaylarını açıkladı. İşte, halka arz duyurusu ile birlikte açıklanan şirketler...
Halka arz takvimi son dakika açıklandı! Sermaye Piyasası Kurlu Batı Ege GYO, Cates Elektrik ve Şeker Yatırım'ın halka arzını onayladı. Kasım ayının sonlarında duyurulan 3 yeni şirketin halka arzı, yatırımcılar arasında büyük bir ilgi uyandırdı.
3 ŞİRKETİN HALKA ARZI AÇIKLANDI!
1. Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Çates Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Şirket, mevcut sermayesini 165,2 milyon TL'ye bedelli artırarak 24 milyon 795 bin TL payını halka arz edecek. Ayrıca, Parla Enerji Yatırımları AŞ'ye ait 8 milyon 255 bin TL nominal değerli (B) grubu pay da halka arza konu edilecek. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 57,15 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
2. "SKYMD" Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arz başvurusu da SPK tarafından onaylandı. Şirket, mevcut sermayesini 155 milyon TL'ye bedelli artırarak 35 milyon TL payını halka arz edecek. Şekerbank TAŞ'nin sahip olduğu 17,5 milyon TL nominal değerli pay da toplamda 52,5 milyon TL payın halka arzına dahil edilecek. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 7 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
3. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
SPK, Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı. Şirket, mevcut sermayesini 815 milyon TL'ye bedelli artırarak 290 milyon TL payını halka arz edecek. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar, 3,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
TASLAK HALKA ARZ LİSTESİ
21-24 Kasım tarih aralığında SPK tarafından onaylanan şirketler henüz açıklanmadı. Ancak taslak olarak bekleyen ve halka arz olacak şirketler listesi şu şekilde;
-Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
-Çates Elektrik Üretim A.Ş.
-Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
-Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
-Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
-Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
-(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
-Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
-Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
-(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
-Alcas Metal Sanayi A.Ş.
-Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
-Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
-Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
-Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
-Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
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- KASIM 2023 HALKA ARZ LİSTESİ! Bu hafta halka arz olacak şirketler belli oldu! Cates, Skymd Begyo...
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