TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 23 Kasım TOKİ Ankara Sincan Saraycık mahallesi kura sonuçları isim listesi! 2+1, 3+1 konut satış fiyatları...

100.000 Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300/100000 Konut Projesi kapsamında daha önce kura ile belirlenen 522 hak sahibine yönelik, proje kapsamında inşa ettirilmekte olan 537 adet konut için 23 Kasım 2023 tarihinde saat 11:00'de "konut belirleme kurası" çekilecektir; kura çekilişi İdaremizin YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecektir.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!