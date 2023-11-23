TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 23 Kasım TOKİ Ankara Sincan Saraycık mahallesi kura sonuçları isim listesi! 2+1, 3+1 konut satış fiyatları...
TOKİ kura çekimi canlı izle! Bugün, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde inşa edilmekte olan 537 adet TOKİ konutları için kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte, TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları 2023! Bugün, Ankara'nın Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi'nde inşa edilmekte olan 537 adet TOKİ konutları için kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, "TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?" İşte, haberin detayları...
100.000 Sosyal Konut Kampanyası ile satışa sunulan Ankara Sincan Saraycık Mahallesi 2300/100000 Konut Projesi kapsamında daha önce kura ile belirlenen 522 hak sahibine yönelik, proje kapsamında inşa ettirilmekte olan 537 adet konut için 23 Kasım 2023 tarihinde saat 11:00'de "konut belirleme kurası" çekilecektir; kura çekilişi İdaremizin YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecektir.
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura çekimi bugün saat 11:00'de başlayacak. İsim listesi belli olduğunda heberimizde yer alacaktır.
KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ANKARA SİNCAN SARAYCIK MAHALLESİ 2300/100000 PROJESİ 277 KONUT SATIŞ LİSTESİ
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