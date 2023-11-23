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Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: Vize engelini aşmak zorundayız

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım: Vize engelini aşmak zorundayız

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yıldırım, yaptığı açıklama ile iş insanlarının son dönemlerde sıkça karşılaştığı “Vize Sorunu”na dikkat çekti.

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