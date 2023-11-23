Yarın başlıyor! 6 gün boyunca %50 indirimli olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak ve öğretmenlere teşekkür etmek amacıyla özel bir kampanya duyurdu. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 24 ile 30 Kasım tarihleri arasında, Türkiye genelindeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinde öğretmenlere özel bir indirim sunulacak. Bu kampanya kapsamında, öğretmenler YHT seyahatlerinde yüzde 50 indirimden faydalanabilecekler.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaparak, 24-30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak yüzde 50 indirim müjdesini duyurdu. Konuya ilişkin detaylar ise merak konusu oldu. İşte YHT %50 indirimli bilet detayları...
İNDİRİM NERELERDE GEÇERLİ OLACAK?
Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından yıl boyunca uygulanan yüzde 15 indirimin Öğretmenler Günü Haftası'nda artırılarak yüzde 50'ye çıkarılacağını belirtti. Bu indirim, yüksek hızlı trenler (YHT) ve anahat trenlerinde geçerli olacak.
KİMLER İNDİRİMDEN FAYDALANABİLİR?
Uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde görev yapan Türk öğretmenler faydalanabilecek.
Bakan Uraloğlu, bu özel indirimden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olacağını açıkladı.
Öğretmenlere yönelik bu özel indirim, öğretmenlerin katkılarına teşekkür etmenin bir yolu olarak değerlendirilmektedir.
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