Otoparklarda yatan hazine! 1.5 milyon hacizlik araçtan ekonomiye 25 milyar dolarlık gelir

GÜMRÜKTEKİ ARAÇLAR VE VERGİ DAİRELERİNİN ARAÇLARI İÇİN SÜREÇ

Uluç, ilk 10 günlük süreçte gümrükte hacizli araçların satışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ticaret Bakanlığının Tasiş elektronik ortamında satışı var. Araçlar buradan alınıp Tasiş tarafından satılmaktadır. Bize bu şekilde gelen araçlar yüzde 1-2 civarında. Biz de bu araçları 10 günlük süre sonunda gümrüğe teslim ettik." dedi.

İkinci 10 günlük süreçte ise vergi dairelerinin kamu alacağına istinaden arabaları bulunduğunu belirten Uluç, burada da yüzde 10-15 gibi araç olduğunu ve ihale süresinin dolacağını bildirdi.

Rasim Uluç, bazı art niyetli araç sahiplerinin aracın ihalede kendilerinde kalması için araçların bazı parçalarını söktüğünü, dolayısıyla aracın kendilerine nasıl teslim edildiyse satışını da o şekilde gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.