Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Irak’ta Türk şirketleri ile bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta Türk şirketleriyle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, burada karşılıklı yatırım çağrısında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 19'uncusu düzenlenen Irak-Türkiye Ortak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısı kapsamında beraberindeki heyetle Bağdat'a gitti.
Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile iki taraftan heyetlerin de yer aldığı bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin el-Mendelavi ile de görüştü.
"HER TÜRLÜ ADIMI ATMAKTA KARARLIYIZ"
Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Irak-Türkiye KEK toplantısı marjında Bağdat'ta Türk şirketleri ile bir araya geldik. Irak, iş insanlarımızın en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri konumunda. Önümüzdeki süreçte de birçok alanda karşılıklı olarak yeni yatırımların gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Türkiye olarak iş birliğimizi daha da güçlendirecek her türlü adımı atmaya hazırız" dedi.
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