Pegasus bilet kampanyasını paylaştı! 399-499 TL arasında sabit fiyatlı uçuşlar duyuruldu! İşte seyahat rotaları ve tarihleri...
Pegasus Hava Yolları, cazip bir kampanya ile yolcularına uygun fiyatlı seyahat imkanı sunuyor. "Yurt İçi Biletlerim 399,99 TL’den Başlayan Fiyatlarla" kampanyası kapsamında, bugün (22 Kasım) ve yarın (23 Kasım) yapılan bilet alımlarında avantajlı fiyatlarla seyahat edebilme fırsatı sunuluyor. Ancak, bu özel kampanyadan yararlanmak isteyenlerin kampanya detaylarına dikkat etmeleri önemli. Kampanyaya hangi iller dahil, uçuş tarihleri ne zaman gibi bilgilerin detaylarına göz atarak, planlamalarını buna göre yapmaları gerekiyor.
Pegasus Hava Yolları, özel bir kampanya ile yolcularına 22-23 Kasım tarihlerinde alacakları uçuş biletlerinde avantajlı fiyatlar sunuyor. Sadece BolBol üyelerine özel bu kampanya kapsamında, 399,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçuş biletleri satışa sunuluyor. İşte detayları...
PEGASUS KAMPANYASINDA GEÇERLİ HATLAR: 399 TL
ADANA KALKIŞLI
✈Adana - Antalya - Adana
✈Adana - Bodrum - Adana
İZMİR KALKIŞLI
✈İzmir - Kayseri - İzmir
✈İzmir - Ankara - İzmir
✈İzmir - İstanbul - İzmir
ANTALYA KALKIŞLI
✈Antalya - Kayseri - Antalya
✈Ankara - Antalya - Ankara
✈Ankara - Bodrum - Ankara
✈Ankara - Tekirdağ - Ankara
GAZİANTEP KALKIŞLI
✈Gaziantep - Trabzon - Gaziantep
SABİHA GÖKÇEN KALKIŞLI
✈İstanbul Sabiha Gökçen - İzmir - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Kayseri - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Bodrum - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Dalaman - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Denizli - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Edremit - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Ankara - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Gazipaşa - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Konya - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Merzifon - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Ordu Giresun - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Samsun - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Sivas - İstanbul Sabiha Gökçen
499 TL
ADANA KALKIŞLI
✈Adana - İzmir - Adana
✈Adana - Trabzon - Adana
✈Adana - Van - Adana
İZMİR KALKIŞLI
✈İzmir - Elazığ - İzmir
✈İzmir - Mardin - İzmir
✈İzmir - Rize Artvin - İzmir
✈İzmir - Trabzon - İzmir
ANTALYA KALKIŞLI
✈Antalya - Trabzon - Antalya
SABİHA GÖKÇEN KALKIŞLI
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Adana - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Adıyaman - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Antalya - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Batman - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Bingöl - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Diyarbakır - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Erzurum - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Elazığ - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Şanlıurfa - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Gaziantep - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Iğdır - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Kars - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Malatya - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Mardin - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Muş - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Rize-Artvin - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Trabzon - İstanbul Sabiha Gökçen
✈İstanbul Sabiha Gökçen - Van - İstanbul Sabiha Gökçen
Satış Tarihi:
22-23 Kasım 2023 (Türkiye yerel saatine göre 22 Kasım 2023 saat 00.00'dan itibaren 23 Kasım 2023 saat 23:59'a kadar satışın ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.)
Uçuş Tarihi:
4 Aralık 2023 - 4 Nisan 2024 tarihleri arasında olması gerekiyor.
Ücret Duyurusunun Geçerli Olduğu Hatlar:
Aşağıda listelenen yurt içi uçuşlarında toplam 100.000 koltuk için geçerlidir.
Ücret:
Yurt içi 399,99 TL'den başlayan fiyatlarla (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.)
Koltuk Adedi:
Ücret duyurusu, ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 100.000 adettir. Bu koltuklar tükendiği anda ücretler değişecek ve bu ücret duyurusuna tabi olarak hiçbir hak talebinde bulunulamayacaktır.
Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerimizin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.
Ücret duyurusu sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir.
Ücret duyurusu direkt uçuşlar için geçerlidir.
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- Pegasus bilet kampanyasını paylaştı! 399-499 TL arasında sabit fiyatlı uçuşlar duyuruldu! İşte seyahat rotaları ve tarihleri...
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