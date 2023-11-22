Pegasus bilet kampanyasını paylaştı! 399-499 TL arasında sabit fiyatlı uçuşlar duyuruldu! İşte seyahat rotaları ve tarihleri...

Yurt içi 399,99 TL'den başlayan fiyatlarla (Vergiler ilgili tarifeli uçuşlar ile ilgili olarak seyahat gerçekleştirilen havalimanı/terminal işletmecisine geçerli tarifeler uyarınca ödenen yolcu servis ücreti veya benzer içerikli maliyet/vergi kalemlerini kapsar.)

Koltuk Adedi:

Ücret duyurusu, ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk adedi sayı ile sınırlı olup toplam 100.000 adettir. Bu koltuklar tükendiği anda ücretler değişecek ve bu ücret duyurusuna tabi olarak hiçbir hak talebinde bulunulamayacaktır.

Kampanyadan yararlanmak isteyen tüm misafirlerimizin Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken her bir misafirimizin kendi Pegasus BolBol üyelik numarasını (üyelikte kayıtlı olan cep telefonu numarası) girmesi gerekmektedir.

Ücret duyurusu sadece flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerlidir.

Ücret duyurusu direkt uçuşlar için geçerlidir.