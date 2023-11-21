Türkiye’de 1’inci dünyada 5’inci! Yusufeli Barajı’nda elektrik üretimi başladı

YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ

Türkiye'nin en büyük dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma özellliğine sahip Yusufeli Barajı Başkan Erdoğan katılımı ile 22 Kasım 2022'de açıldı. 2,5 milyon kişinin elektirik ihtiyacını karşılayacak proje ekonomiye katkısının yanında özellikleriyle de göz dolduruyor. Peki Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? İşte Yusufeli barajı hakkında tüm merak edilenler...