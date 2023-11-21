Türkiye'de 1'inci dünyada 5'inci! Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Son dakika haberine göre Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı. Yusufeli'nde toplam 558 MW mekanik, 548 MW elektrik kurulu gücüne sahip santralin yıllık 1827 GWh üretim yapması planlanıyor.
Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli'nde elektrik üretimi başladı. Yusufeli'nde toplam 558 MW mekanik, 548 MW elektrik kurulu gücüne sahip santralin yıllık 1827 GWh üretim yapması planlanıyor.
YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ
Türkiye'nin en büyük dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olma özellliğine sahip Yusufeli Barajı Başkan Erdoğan katılımı ile 22 Kasım 2022'de açıldı. 2,5 milyon kişinin elektirik ihtiyacını karşılayacak proje ekonomiye katkısının yanında özellikleriyle de göz dolduruyor. Peki Yusufeli Barajı nerede, özellikleri neler, yüksekliği kaç metre? İşte Yusufeli barajı hakkında tüm merak edilenler...
YUSUFELİ BARAJI NEREDE?
Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralı (HES), Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Artvin'in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye'nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi.
YUSUFELİ BARAJI YÜKSELİĞİ KAÇ METRE?
Yusufeli Barajı'nın yükseliği 275 metredir. Türkiye'nin en yükseği, dünyanınsa kendi klasmanında 5. en büyük barajıdır.
YUSUFELİ BARAJI NE KADAR ELEKTRİK ÜRETECEK?
Artvin'de yer alan Yusufeli Barajı'nda yılda 1 milyar 900 milyon kWh enerji üretilecek.
YUSUFELİ BARAJI ÖZELLİKLERİ
Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.
Üretilen enerji ile ülke ekonomisine yıllık 4,1 milyar lira gelir sağlanması hedefleniyor.
Rezervuarında 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde kurulu Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarına hem su kaynağı olacak hem de nehrin getireceği rüsubatı önemli ölçüde tutarak taşkın riskini azaltacak.
BARAJ İNŞAATI BÖLGENİN KARAYOLU AĞINI DA DEĞİŞTİRDİ
Karayolları Genel Müdürlüğünce 29 Nisan 2016'da yapımına başlanan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı kapsamındaki yeni yolların yapımı da büyük oranda tamamlanarak hizmete açıldı.
Baraj projesiyle yapılan 69,2 kilometrelik yeni kara yolu ağını tüneller, köprüler ve viyadükler oluşturuyor.
Toplam 39 tünel, 19 da köprü bulunan yeni yol ağında dengeli konsol köprü olarak inşa edilen "Şilenkar", "Tekkale", "Baraj" ve "Yusufeli Merkez" viyadükleri 'teknoloji harikası' özel tasarım köprüler olarak nitelendiriliyor.
Söz konusu köprülerden üçünün inşaatı tamamlanarak kullanıma açılırken, "Yusufeli Merkez" viyadüğündeki çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.
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