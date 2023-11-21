Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2024? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

MASADAKİ FORMÜLLER NE?

Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak da çalışanlardan işsizlere, annelerden stajyerlere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren asgari ücrette Ocak zammı için kollar sıvandı.

"Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediklerini ve sözlerini tuttuklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret için "Kendi takvimi var. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" açıklaması yaptı.