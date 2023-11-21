Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2024? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
"Asgari ücret ne zaman açıklanacak son dakika?" sorusu milyonlarca kişinin gündeminde. Türkiye'de her yılın sonunda belirlenen asgari ücretle ilgili maraton başlıyor. Kasım ayının ilk Kabine Toplantısı sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...
Asgari ücret açıklaması son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda önemli konuları ele aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının en kritik maddelerinden birinin 2024 yılı asgari ücreti olduğunu açıkladı. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine sonrası yaptığı açıklamada, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali verdi.
TEK ZAM SİNYALİ
Bakan Işıkhan,"Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"
Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı.
MASADAKİ FORMÜLLER NE?
Doğrudan 6.6 milyon çalışanı, dolaylı olarak da çalışanlardan işsizlere, annelerden stajyerlere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren asgari ücrette Ocak zammı için kollar sıvandı.
"Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediklerini ve sözlerini tuttuklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret için "Kendi takvimi var. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum" açıklaması yaptı.
ARALIK MESAİSİ
Asgari ücret için takvim Aralık ayının gelmesiyle başlayacak. İşçi, işveren ve hükümetin 5'er kişilik temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ay boyunca yapacağı 4 toplantıda yeni ücreti belirleyecek.
Komisyonda işverenleri TİSK, işçileri ise Türk-İş temsil edecek. Toplantılar heyecanla beklenirken, taraflar ön hazırlıklar için düğmeye bastı. Türk-İş, asgari ücretlilerin söz sahibi olacağı bir model için kolları sıvadığını duyurdu. 20 Kasım'dan 4 asgari ücretlinin bulunacağı komisyon kuracağını duyuran Türk-İş, talep edecekleri tutara onların karar vereceğini açıkladı.
NASIL BELİRLENECEK?
Asgari ücrete ilişkin bugüne kadar yapılan açıklamalarda hep 'çalışanların enflasyona karşı korunacağı' mesajı verildi. Bu nedenle komisyon çalışmalarında öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak.
Asgari ücret Temmuz'da yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile net 11 bin 402 liraya yükselmişti. Ocak'ta geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenirken 2023'ün ikinci 6 aylık enflasyon verilerinin dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor.
İŞTE FORMÜLLER
Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde bekleniyor. Bu oranın yansıtılması halinde net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.
Buna göre brüt asgari ücret 18 bin 479 liraya çıkarken, halen 15 bin 762 lira olan işverene maliyeti ise 21 bin 713 liraya yükselecek. Toplantıda pazarlıkların bu tutar üzerinden başlaması bekleniyor.
Eğer komisyon yüzde 40 artış yönünde karar verirse asgari ücret net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 lirayı bulacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.
Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 lirayı bulurken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lira olacak.
Asgari ücret eğer memur maaşları için beklenen yaklaşık yüzde 50'lik artış yansıtılırsa net 17 bin 103, brüt 20 bin 121 liraya yükselecek, işverene maliyet ise 23 bin 643 lira olarak gerçekleşecek.
Türk-İş'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış oluşacak brüt ücret 20 bin 944, işverene maliyet de 24 bin 610 liraya ulaşacak.
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- Asgari ücret ne zaman açıklanacak 2024? Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
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