YÖK BURS ZAMMI SON DAKİKA! YÖK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 doktora, yüksek lisans...

ÜNİVERSİTEDE BU BÖLÜMLERİ SEÇEN ADAYLARA BURS VERİLECEK

YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek.



Bunun yanında YÖK, Türkiye`nin Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında aldığı yeni kararla bu yıl yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını belli koşullarda seçecek öğrencilere de lisans destek bursu verme kararı aldı.

Bu kapsamda, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere başarı bursu bu yıldan itibaren ilk kez verilecek.