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YÖK BURS ZAMMI SON DAKİKA! YÖK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 doktora, yüksek lisans...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2023 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023
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YÖK BURS ZAMMI SON DAKİKA! YÖK bursu ne kadar oldu? 2023-2024 doktora, yüksek lisans...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek olan burs miktarının artırılacağını duyurdu. Özvar, yaptığı açıklamada, yapılacak olan güncelleme ile tezli yüksek lisans öğrencilerine verilen burs ödemelerinin ne kadar olacağını da açıkladı. Peki, YÖK zamlı burs ödemeleri ne kadar? İşte konuya ilişkin açıklamalar...

Zamlı YÖK burs ücretleri 2023-2024! YÖK Başkanı Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarında artışa gidileceğini açıkladı. Peki, YÖK bursları ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni ödemeler...

YÖK BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam geliyor.

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan YÖK Başkanı Özvar, ''Bursları tezli yüksek lisans öğrencilerine 6, doktora öğrencilerine 9 bin liraya çıkarıyoruz.'' dedi.

ÜNİVERSİTEDE BU BÖLÜMLERİ SEÇEN ADAYLARA BURS VERİLECEK

YÖK, bu yıl temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik) programlarına ilk 15 tercihinde yer verecek ve ilgili programlara ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere geri ödemesiz başarı bursu verecek.

Bunun yanında YÖK, Türkiye`nin Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi kapsamında aldığı yeni kararla bu yıl yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarını belli koşullarda seçecek öğrencilere de lisans destek bursu verme kararı aldı.

Bu kapsamda, yapay zeka mühendisliği ile yapay zeka ve veri mühendisliği lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere başarı bursu bu yıldan itibaren ilk kez verilecek.

YÖK lisans destek bursları, şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift ana dal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca verilecek. Şu anda 3 bin 23 öğrenciye aylık 1000 lira burs verilmeye devam ediliyor. YÖK lisans destek burslarının Yükseköğretim Yürütme Kurulunun alacağı yeni kararla artırılacağı öğrenildi.

YÖK destek burslarını almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler de devam ediyor.

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