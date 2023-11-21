ŞOK 21 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Yeni ŞOK afişinde oyuncu bilgisayarı, mobilya, gıda ürünleri, mutfak gereçleri ve yüzlercesi satışta…
21 Kasım'da yayınlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğu, kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor! Bu özel indirimler, yarına kadar tüm ŞOK marketlerinde geçerli olacak. Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti sadece 999 TL, Çelik Tencere Derin 599 TL, Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL ve Çelik Tencere ise sadece 399 TL fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunulacak. Bu cazip fırsatları değerlendirmek için 22 Kasım'a kadar ŞOK marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni haftaya avantajlı alışverişle başlamak için ŞOK'un indirimlerini kaçırmayın! İşte ŞOK’un en yeni afişi….
ŞOK, 21 Kasım'da yayınladığı son aktüel ürünler kataloğuyla göz dolduruyor. Bu özel indirimler, 22 Kasım'a kadar tüm ŞOK marketlerinde geçerli olacak. Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL, Çelik Tencere Derin 599 TL, Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL, Büyük Boy Çaydanlık 799 TL ve Çelik Tencere ise sadece 399 TL fiyatıyla müşterilerin ilgisini çekecek. Fırsatları kaçırmamak için 22 Kasım'a kadar ŞOK marketlerini ziyaret etmeyi unutmayın. İşte ŞOK haftanın yeni ürünleri….
21 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Amboss Delta 6 Parça Güveç Seti 999 TL,
Çelik Tencere Derin 599 TL,
Çelik Tencere Karnıyarık 499 TL,
Büyük Boy Çaydanlık 799 TL
Çelik Tencere 399 TL
Palermo Porselen 12 Parça 4 Kişilik Yemek Takımı 899 TL,
Esse Emaye AyaklıKek Fanus 349 TL,
Esse Emaye TencereEmaye Kapaklı 349 TL,
Çatal Bıçak Seti 899 TL,
Keramika 13 Parça Kahvaltı Takımı 299 TL.
2'li Papilla Motto Tak Çıkar Kulplu Tava Set 599 TL,
Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 499 TL,
Sinbo SCM-2938 Filtre Kahve Makinesi 499 TL,
Sinbo STO-6712 Kollu Narenciye Sıkacağı 599 TL,
Sinbo SCM-2934 Kahve Baharat Öğütme Makinesi 399 TL,
Midi Borcam Dikdörtgen Tepsi 79,95 TL,
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 99,95 TL,
Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 12 Parça 79,95 TL
900 ml Borosilikat Cam Demlik 169 TL,
Ay ve Yıldız Figürlü Başucu Sürahisi 99,95 TL,
Scarlett TMF-1001 Kahve Köpürtücü 99,95 TL,
3'lü Lav Meşrubat Bardağı 59,95 TL,
230 ml Airfryer Sprey Yağlık 54,95 TL
Poşet Klipsi Kahve Kaşığı 16,95 TL
Çift Kişilkik Çift Taraflı Pamuklu Battaniye 349 TL,
Çift Kişilkik Tek Taraflı Pamuklu Battaniye 279 TL,
Çift Kişilik Baskılı Yorgan 369 TL,
Tek Kişilik Baskılı Yorgan 329 TL,
Çift Kişilik MicrofiberYorgan 299 TL,
Tek Kişilik Microfiber Yorgan 249 TL
5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL,
Ruum Metal Ayaklı Çalışma Masası 499 TL,
Katlanır Masa 399 TL ve Yer Sofrası 199 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplandı! Yeni oran çıktı: Kim ne kadar alacak? Refah payı, kök aylık...
- SGK 4A-4B-4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU: Emekli olunca ne kadar maaş alırım?
- İSRAİL MALLARI GÜNCEL LİSTE 2023: Nestle, Nescafe, Nivea İsrail malı mı? Pepsi, Pril, Komili, Yumoş...
- Bugün okullar tatil mi son dakika? 21 Kasım Salı kar tatil olan il ve ilçeler: Çıldır, Ardahan, Göle, Hanak, Erzurum! Valilik açıklamaları...
- Müjde son dakika duyuruldu! Çiftçilere 5000 TL ikramiye verilecek mi? ÇKS belgesi olanlar ikramiye alacak mı?
- 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? EGM PA Polis Akademisi 2023 başvuru kılavuzu ve şartları...
- Fenerbahçe'nin yeni 6 numarasına selam verin! İsmail Kartal'a 1,89'luk makine! Asrın transferini bitmek üzere
- Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! TSK'nın gücüyle gururlanacaksınız! İşte 100 ülke arasında Türkiye'nin sırası...
- Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, EYT'liye gece saat 23.00'de duyuruldu! 21-22-23-24 Kasım'da tahsis numarasına göre yatacak! 7.500 TL'ye ek 12.000 TL!
- Çok kuvvetli geliyor, İstanbul dahil hazır olun! Batıdan başlayıp 24 saatte tüm Türkiye'yi kaplayacak! Yıllardır görülmedi
- Selahaddin Eyyubi kimdir, hangi devlet, ne zaman, kaç yaşında öldü? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin eşi ve çocukları kimler, ne zaman yaşadı? İşte hayatı...
- Evlilik Kredisi Başvuru Ekranı açıldı mı? Faizsiz evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? 150 bin TL kredi son dakika...