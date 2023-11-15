Rekabet Kurumu'ndan e-ticaret devlerine soruşturma! Listede Hepsiburada, Trendyol ve Amazon var
Son dakika haberine göre Rekabet Kurumu, Hepsiburada (D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ), Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ) ve Amazon Türkiye hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu, Hepsiburada (D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ), Trendyol (DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ) ve Amazon Türkiye hakkında soruşturma başlattı.
İşte Rekabet Kurumu'ndan yapılan o açıklama
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespit edilmesi amacıyla D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ'ye yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.10.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulayan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ, DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ ve Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına, 23-49/940-M sayı ile karar vermiştir.
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