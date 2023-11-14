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Haberler Ekonomi Haberleri 14 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e 349 TL’ye fön makinesi, 229 TL’ye power bank, 229 TL’ye akıllı saat, 17 TL’ye saklama kabı geliyor

14 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e 349 TL’ye fön makinesi, 229 TL’ye power bank, 229 TL’ye akıllı saat, 17 TL’ye saklama kabı geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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14 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e 349 TL’ye fön makinesi, 229 TL’ye power bank, 229 TL’ye akıllı saat, 17 TL’ye saklama kabı geliyor

BİM, 14 Kasım'da yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. 17 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu indirim listesinde RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Dijitsu 50" Android Led Tv 8.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.499 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL gibi birçok ürün yer almaktadır. BİM'in sunduğu bu indirimli ürünler, müşterilere ekonomik alışveriş imkanı tanıyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…

BİM, 14 Kasım itibariyle raflarına yerleştireceği indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor. Türkiye genelindeki tüm mağazalarında aynı anda indirimlere başlayacak olan BİM, 17 Kasım 2023 tarihine kadar sürecek indirim listesinde birbirinden avantajlı ürünleri sunuyor. RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Dijitsu 50" Android Led Tv 8.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.499 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL, Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL, Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL, Polosmart Akıllı Saat 229 TL gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. BİM'in sunduğu bu indirimli ürünler, alışveriş yapmak isteyenlere ekonomik ve çeşitli seçenekler sunuyor. İşte BİM 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu

BİM 14 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL

RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL

Dijitsu 50" Android Led Tv 8.499 TL

TCL 32" FHD Android Televizyon 5.499 TL

Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL

Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL

Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL

Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL

Polosmart Akıllı Saat 229 TL

Polosmart Tws Kulaklık 229 TL

Polosmart 10.000 mAh Powerbank 229 TL

Polosmart Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucuları 79 TL

-30 Oto Cam Suyu 5 Litre 59,90 TL

-37 Radyatör Antifrizi 3 Litre 99 TL

Expert By Fakir Tek Fiyat Oto Kışlık Bakım Ürünleri 750 ml 39,50 TL

Expert By Fakir Hızlı Cila 750 ml 49,50 TL

LAVA Izgara Tava 599 TL

Chef's Pro Wok Tava 149 TL

Chef's Pro Sahan 89 TL

Bonera Derin Tencere 399 TL

Bonera Karnıyarık Tencere 449 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası 289 TL

LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 29,50 TL

LAV Lal Su Bardağı 3'lü 49,50 TL

LAV Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 59 TL

Keramika 12 Parça Yemek Takımı 399 TL

Borcam 5 Parça Set 229 TL

Metal Patates - Soğan Kovası 109 TL

Kesme Tahtalı Metal Ekmeklik 199 TL

Benante Desenli Dikdörtgen Sunumluk 49,50 TL

Dolma Kapağı 29,50 TL

Glass in love Cam Vazo 139 TL

Rakle Borosilikat Kupa 32,50 TL

Alpina Cam Döner Tabla 169 TL

Erkek Trekking Ayakkabı 289 TL

Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

Kadın Pelüş Ev Botu 99 TL

Çocuk Ev Botu 79 TL

Çocuk Eldiven 34,50 TL

Kadın Kadife Pijama Takımı 299 TL

Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL

Benante Amerikan Servis 49 TL

Naturalove Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL

Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL

Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL

Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL

Naturalove Saplı Hasır Sepetler 89 TL

Naturalove Bambu Peynir Sunum Tablası 179 TL

Naturalove Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL

Naturalove Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL

Sürgülü Erzak Kabı 1,3 Litre 17,50 TL

Sürgülü Erzak Kabı 2 Litre 21,50 TL

Sürgülü Erzak Kabı 3,2 Litre 27,50 TL

Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 57,50 TL

Okyanus Home Siyah Metal Ürün Çeşitleri 55 TL

Okyanus Home Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL

Okyanus Home Mutfak Servis Gereçleri37,50 TL

Okyanus Home Mutfak Gereçleri 34,50 TL

Okyanus Home Süzgeç Çeşitleri 29,50 TL

Saban Nem Alıcı Yedek Tablet 2x300 gr 39,50 TL

Saban Nem Alıcı Aparat 39,50 TL

Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası 12,50 TL

Hobby Life Tek Fiyat plastik Ürünleri 11 TL

Konuşturan Oyuncak 189 TL

Şapkalı Pelüş Tavşan 249 TL

MGS Oyuncak Araba 79 TL

Ahşap Domino Oyunu 89 TL

MGS Luna'nın Bisikleti 119 TL

Oyuncak Tatlı Seti 44,50 TL

Aksesuarlı Deniz Kabuğu Kinetik Kum 99 TL

Eğitici Buzdolabı Magnetleri 22,50 TL

Blok Seti 89 TL

Oyuncak Ütü Masası 69 TL

Dedektif Kutu Oyunu 169 TL

Lisanslı Balonlar 12,50 TL

Oyuncak Yarış Arabası 49 TL

Bil Bakalım Kimin Oyunu 59 TL

Robotik Kodlama Etkinlikleri 17,50 TL

Mert Hikaye Kitapları 15,50 TL

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