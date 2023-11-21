Muhteşem Cuma kasım ayının kaçında? 2023 Efsane Cuma indirimleri hangi markalarda, ne zaman başlıyor?
Dünya genelinde birçok markanın ve ülkelerin uyguladığı büyük indirim kampanyası, ülkemizde "Efsane Cuma" ya da "Muhteşem Cuma" olarak biliniyor. Bu özel dönemi bekleyen vatandaşlar, indirim tarihlerini merak ediyor. "Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlıyor?" ve "Muhteşem Cuma hangi tarihte gerçekleşecek?" gibi sorular araştırılıyor. 2023 yılında Efsane Cuma, her yıl olduğu gibi Kasım ayının son haftasına denk gelmesi bekleniyor. İşte detayları...
Her yıl belirli tarihler arasında düzenlenen ve markaların büyük indirim fırsatları sunarak beklenen Efsane Cuma, ülkemizde "Muhteşem Cuma" olarak da biliniyor. Bu özel alışveriş etkinliğini takip eden vatandaşlar, 2023 yılındaki Muhteşem Cuma'nın ne zaman gerçekleşeceğini ve hangi markaların indirime gireceğini merak ediyor. Peki Efsane Cuma indirimleri hangi markalarda, ne zaman başlıyor?
EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN 2023?
Yurt dışında ve sayılı markalarda Muhteşem Cuma 24 Kasım Cuma 2023 tarihinde gerçekleşecek. Ancak ülkemizde Efsane Cuma indirimleri Trendyol, Hepsiburada gibi alışveriş sitelerinde Kasım ayı ile birlikte başladı.
ESANE CUMA İNDİRİMLERİ NEDİR?
Dünya genelinde Black Friday olarak adlandırılan indirim günleri, Türkiye'de "Muhteşem ya da Efsane Cuma" olarak biliniyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.
Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.
Bir sonraki iddia ise;
1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.
1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.
Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.
1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.
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- Muhteşem Cuma kasım ayının kaçında? 2023 Efsane Cuma indirimleri hangi markalarda, ne zaman başlıyor?
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