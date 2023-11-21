Duyuru saat 08.00'de geldi! 11 bin TL altı maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine kişi başı 12.500 TL ek ödeme yapılacak
Emekliler, 2024 Ocak ayı zammını sabırsızlıkla bekliyor. Bu beklenen zam, özel ve kamu bankalarını da harekete geçirdi; bankalar, emeklilerin maaşlarına özel promosyon miktarlarını yeniden hesaplamak için çalışmalara başladı. Yapılacak olan yeni düzenleme ile birlikte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarının en düşük 10 bin TL'nin üzerine çıkması öngörülüyor. Bu durum, emekliler için maaşlarda önemli bir artış anlamına gelirken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de tetikleyecek gibi görünüyor. İşte güncel banka promosyon ödeme tablosu…
Emekliler, 2024 Ocak ayındaki zam beklentisiyle günleri geri sayarken, bu beklenen artışın maaşlarına olumlu bir etki yapması dikkat çekiyor. Özel ve kamu bankaları da bu gelişmeye hızla adapte olarak, emeklilerin maaşlarına yönelik promosyon miktarlarını gözden geçiriyor. Yapılacak düzenleme ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarının en düşük 10 bin TL'nin üzerine çıkması öngörülüyor. Bu durum, emeklilerin mali durumunu güçlendirirken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırarak müşterilere daha avantajlı seçenekler sunma amacını taşıyor.
Söz konusu maaş zammının hayata geçirilmesi halinde ise en yüksek promosyon miktarı en düşük promosyon miktarı ile resmen yer değiştirecek. İşte güncel Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank güncel promosyon miktarları....
SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?
Ziraat Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 3 bin ila 5 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
HalkBank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca HalkBank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
VakıfBank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır.
QNB Finansbank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca QNB Finansbak'dan alma sözü verenlere 4.800 ila 8.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
Aylık 3.499 TL altında maaş alanlara 4.800 TL,
Aylık 7.500 TL ile 9.999 TL arasında maaş alanlara 7.200 TL,
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Deniz Bank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca QNB Deniz Bank'dan alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3.000 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3.500 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 4.500 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 5.000 TL
Yapı Kredi
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den alma sözü verenlere 4.500 ila 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 4.500 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 5.250 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 7.500 TL
Akbank
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Akbank'dan alma sözü verenlere 4.200 ila 7.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 4.250 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 4.850 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 6.250 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 7.000 TL
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül imkanı sunulacak.
ING
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma sözü verenlere 5.100 ila 8.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 5.100 TL
3.500 TL İla 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 5.950 TL
7.500 TL ila 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 7.650 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlara 8.500 TL
Banka ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na verenlere 1.500 TL ek promosyon ödemesi gerçekleştiriyor.
Garanti BBVA
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma sözü verenlere 4.500 ila 8.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus imkanı sunuluyor.
TEB
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB'den alma sözü verenlere 3.000 ila 5.000 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
7.500 TL ila 9.999 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL
İş Bankası
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan alma sözü verenlere 4.500 ila 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 5.250 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 6.750 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 7.500 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılmaktadır. Ayrıca kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus imkanı sunuluyor.
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