Duyuru saat 08.00’de geldi! 11 bin TL altı maaş alan SSK ve Bağkur emeklisine kişi başı 12.500 TL ek ödeme yapılacak

Emekliler, 2024 Ocak ayındaki zam beklentisiyle günleri geri sayarken, bu beklenen artışın maaşlarına olumlu bir etki yapması dikkat çekiyor. Özel ve kamu bankaları da bu gelişmeye hızla adapte olarak, emeklilerin maaşlarına yönelik promosyon miktarlarını gözden geçiriyor. Yapılacak düzenleme ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarının en düşük 10 bin TL'nin üzerine çıkması öngörülüyor. Bu durum, emeklilerin mali durumunu güçlendirirken, aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti de artırarak müşterilere daha avantajlı seçenekler sunma amacını taşıyor.