Ekos borsada ne zaman işlem görecek? EKOS Teknoloji kaç lot verdi? Kasım 2023 halka arz sonuçları...

Deniz Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 60 milyon TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 766,2 milyon TL olarak gerçekleşti.