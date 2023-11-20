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Ekos borsada ne zaman işlem görecek? EKOS Teknoloji kaç lot verdi? Kasım 2023 halka arz sonuçları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Ekos borsada ne zaman işlem görecek? EKOS Teknoloji kaç lot verdi? Kasım 2023 halka arz sonuçları...

"Ekos ne zaman işlem görecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Ekos Teknoloji'nin halka arz işlemi, 15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Halka arz sonuçları, Ekos Teknoloji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu. İşte halka arza dair detaylar...

Ekos Teknoloji'nin SPK onayı ile başlayan halka arz süreci sona erdi. Halka arz sonuçlarının ardından Ekos Teknoloji'nin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih de belirlendi. Peki, Ekos borsada ne zaman işlem görecek? İşte, haberin ayrıntıları...

EKOS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 15 – 16 Kasım 2023 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 12,77 TL'den talep toplandı.

Deniz Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 60 milyon TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 766,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

1 TL nominal değerli payları 12,77 TL sabit fiyattan satışa sunan şirket, yatırımcılara maksimum 19 adet lot (242₺) dağıtım gerçekleşti.

EKOS TEKNOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖREMEYE BAŞLAYACAK?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'nin (EKOS) borsada işlem göreceği tarih belli oldu. Şirket payları 21 Kasım 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görecek.

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