BINHO BORSA İŞLEM TARİHİ: 1000 Yatırımlar Holding ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı...

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 7.000.000 TL nominal değerli pay ile mevcut pay sahiplerinden Üsame Erdoğan'ın sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, Mustafa Saim Birpınar'ın sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, Kadir Can Abdik'in sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, EC Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 375.000 TL nominal değerli pay, Hüseyin Ardan Küçük'ün sahip olduğu 233.750 TL nominal değerli pay ve Haris Pojata'nın sahip olduğu 233.750 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 9.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi.