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BINHO BORSA İŞLEM TARİHİ: 1000 Yatırımlar Holding ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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BINHO BORSA İŞLEM TARİHİ: 1000 Yatırımlar Holding ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı...

"1000 Yatırımlar Holding ne zaman işlem görecek?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen yatırım holdinglerinden biri olan 1000 Yatırımlar Holding'in, teknoloji sektöründeki lider girişimlerinden biri olan BINHO'nun borsa işlem tarihi belli oldu. İşte haberin detayları...

1000 Yatırımlar Holding, borsa işlem tarihini duyurdu. Bu önemli gelişme, arama motorlarında "1000 Yatırımlar Holding ne zaman işlem görecek?" sorusunun araştırılmasına neden oldu. Peki, BINHO borsada ne zaman işlem görecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG (BINHO) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

BINHO borsa işlem tarihi belli oldu. 14 - 15 Kasım 2023 tarihleri arasında talep toplayan 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 47.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.

Halka arz edilen şirket payları 20 Kasım 2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 125 TL/pay fiyat, "BINHO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi. Şirketin bugün saat 10.00 civarı işlem görmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 40.000.000 TL'den 47.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 7.000.000 TL nominal değerli pay ile mevcut pay sahiplerinden Üsame Erdoğan'ın sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, Mustafa Saim Birpınar'ın sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, Kadir Can Abdik'in sahip olduğu 552.500 TL nominal değerli pay, EC Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 375.000 TL nominal değerli pay, Hüseyin Ardan Küçük'ün sahip olduğu 233.750 TL nominal değerli pay ve Haris Pojata'nın sahip olduğu 233.750 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 9.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. paylarının halka arzında paylar, 125 TL'den satışa sunulmuş olup şirketin halka arz büyüklüğü 1.187.500.000 TL oldu.

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