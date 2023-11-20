Ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman bitecek, kaç ay geçerli? 25 metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL?
"Doğalgaz indirimi ne zaman bitecek?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında duyurduğu "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" müjdesi sonrasında vatandaşlar, bedava doğalgaz uygulamasının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Erdoğan'ın açıklamalarına göre, aylık doğalgaz tüketimleri için uygulanan bedava doğalgaz avantajı, belirli bir tüketim miktarına kadar devam edecek. İşte detaylar ve uygulamanın sona ereceği tarih...
Kış aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, ücretsiz doğalgaz indirimi için tarih araştırmalarına başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan kararname doğrultusunda, konutlarda 1 yıl boyunca 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketiminin ücretsiz olacağı belirtiliyor. İndirimden yararlanma şartları ve uygulamanın detayları haberimizde...
DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ?
Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.
Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.
Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak.
Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.
KASIM 2023 DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI NE KADAR?
BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira.
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?
1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor.
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- Ücretsiz doğal gaz uygulaması ne zaman bitecek, kaç ay geçerli? 25 metreküp doğal gaz ne kadar, kaç TL?
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