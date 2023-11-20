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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı: Rize-Artvin Havalimanı rekor kırdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Açılışını Başkan Erdoğan yapmıştı: Rize-Artvin Havalimanı rekor kırdı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı'nı 2023'ün ilk 10 ayında 863 bin 803 kişi kullandı.

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