Öğretmenler Günü indirimleri başladı! 29,90’a düştü... A101, BİM, ŞOK’ta hediye, çikolata, çiçek ve daha fazlası...

A101, BİM, ŞOK aktüel kataloğu! Öğretmenler Günü için geri sayım başladı! A101, BİM, ŞOK marketlerinin yayımladığı aktüel ürünler kataloğu, öğretmenlere özel birbirinden güzel hediyeliklerle dolup taşıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cuma gününe denk geldiği için öğrenciler, en sevdikleri öğretmenlerine sürpriz yapmak için bu üç marketin avantajlı kampanyalarını inceliyor.