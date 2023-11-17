Türkiye’nin yerli otomobili Togg 2025’te Avrupa yollarında olacak

"TÜRKİYE'DE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR NOKTASINDA YENİ YATIRIM HABERLERİ GELECEK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, elektrikli araçlar konusunda çok sayıda uluslararası firma ile görüştüklerini kaydederek, Türkiye'de günden güne bu alanda yeni yatırım haberlerinin alınacağını anlattı.

Tesla ve başka şirketler ile de irtibatta olduklarını dile getiren Kacır, "Çinlilerin de çok ciddi bir ilgisi var. Türkiye'ye değer katacak her yatırımcıya kapımızı açtık. Yeter ki bir kazan kazan anlayışıyla hareket etsinler. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde yeni haberler duyacağız" değerlendirmesinde bulundu.