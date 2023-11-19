Gözler Kabine toplantısında! Asgari ücret ve emekli maaşları gündemde! Milyonlar Başkan Erdoğan’ın açıklamalarını bekliyor...

ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ ZAMMI

Başkan Erdoğan, son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesilmiş durumda.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.