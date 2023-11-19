Gözler Kabine toplantısında! Asgari ücret ve emekli maaşları gündemde! Milyonlar Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını bekliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine toplantısı yarın yapılacak. Kritik toplantıda başta asgari ücret ve emekli maaşları olmak üzere milyonları ilgilendiren konular ele alınacak. Diğer yandan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sonrası bölgeye gönderilmesi planlanan insani yardımlar da toplantıda değerlendirilecek. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan liderliğinde çok sayıda önemli konunun ele alınacağı yeni Kabine Toplantısı yarın yapılacak.
Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nın gündeminde, yeni yıl öncesi maaş zamlarının olacağı düşünülüyor.
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİ ZAMMI
Başkan Erdoğan, son olarak emekli zammı için 2024 yılı Ocak ayını işaret etmişti. Bunun yanı sıra milyonlarca çalışan ise asgari ücrete dikkat kesilmiş durumda.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının maaş zamlarıyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
EVLİLİK KREDİSİ, TAŞERONA KADRO
Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
GAZZE'YE İNSANİ YARDIM
Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Gazze. Şu ana kadar 10 uçak ve bir gemi dolusu insani yardım gönderen Türkiye, yardımların nasıl ulaştırılacağı konusunda da adımlar atacak.
TERÖRLE MÜCADELE
Her Kabine gündeminde olduğu gibi bu Kabine'de de terörle mücadele ele alınacak.
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