Finansman desteği hesaplara yatırılıyor! Deprem bölgesine tam 450 milyon dolar...





'YENİ FONLAR DA GELECEK'



Programa başvurularda yoğun bir talep olduğunu işaret eden Kacır, şunları kaydetti:



"Şu an başvuran işletme sayımız 50 bine erişti. 450 milyon doların tamamını bölge işletmelerine aktaracağız. Bütçenin tamamı bitinceye kadar programa başvuruları almaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinde canlanma sağlayacak bu desteğe yeni fonlar eklemek için çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor."



İŞLETME BAŞINA 750 BİN LİRAYA KADAR DESTEK



Bakanlıktan yapılan açıklamada da Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki işletmelerde meydana gelen zararın karşılanması ve ekonomik canlanmanın sağlanması için 'Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi'nın hayata geçirildiği hatırlatılarak, "Proje kapsamında, Dünya Bankasından 450 milyon dolarlık finansman ile sağlanan destek; KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. İşletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında finansman sağlayacak. Tamamen faizsiz olan program için işletmelerden teminat istenmeyecek. KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ'ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksit olarak gerçekleşecek" denildi.