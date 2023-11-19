AK Parti'den yeni torba yasa! Deprem bölgesinde fahiş fiyata 3 kat ceza
AK Parti, yeni bir torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı. Deprem bölgesinde hiçbir gerekçe olmamasına karşın gıdadan inşaat malzemesine kadar her alanda fahiş fiyat artışları yapanlara üç kat fazla ceza uygulanacak.
Yılbaşından önce yasalaştırılacak düzenlemede öne çıkanlar şöyle:
FAHİŞ ARTIŞA KATMERLİ CEZA
Deprem bölgesindeki illerde, inşaat malzemeleri başta olmak üzere birçok üründe diğer illere nazaran daha fazla fiyat artışı uygulandığı gündeme gelmişti. Deprem ve sonrasında zaten evlerini kaybeden, büyük acılar yaşayan vatandaşın bir de fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşması üzerine AK Parti harekete geçti.
Torba yasa teklifine eklenen bir madde kapsamında 11 ilde gıdadan kiraya, inşaat malzemelerinden hammaddeye kadar her alanda fahiş fiyat artışına diğer illerde uygulananın üç katı ceza verilecek. Halen fahiş fiyat uygulayanlara her bir aykırılık için 10 ila 100 bin lira arasında ceza veriliyor. Bir takvim yılı içinde fahiş artış tekrarlanırsa cezalar da katlanıyor. Deprem bölgesinde bu cezalar üç kat artmış olacak.
DİJİTAL VERGİ DAİRESİ
Maliye Bakanlığı'nın Dijital Vergi Dairesi uygulamasının kapsamı genişletilecek. Vergi dairelerine gitmeden birçok işlemin dijital ortamda yapılması sağlanacak. Beyanname, bildirim, dilekçe gibi belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin işlemlerin sonuçlarının elektronik ortamda sunulmasına ilişkin bazı düzenlemeler teklifte yer alacak.
ÇEKTE ERTELEME
Türk Ticaret Kanunu'nda "çekin görüldüğünde ödeneceği, buna aykırı herhangi bir kaydın yazılmamış hükmünde olacağı" yönünde düzenleme yapılmıştı. Çek Kanunu ise çekin görüldüğünde ödeneceği düzenlemesine istisna getirmişti. TBMM'den geçen düzenlemeyle 31 Aralık 2023 tarihine kadar bir istisna getirilip üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olması sağlandı.
Yeni torba yasa teklifinde de bu yönde yeni bir süre uzatımı yer alacak. Çekin keşide tarihinden önce ödenmek üzere muhatap bankaya ibrazının geçersiz kabul edilme süresi 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılacak. 2 yıllık ek sürede içinde piyasaların yeni sisteme sorunsuz bir şekilde geçmesine ilişkin gerekli önlemler alınacak, gerekirse yeni düzenlemeler yapılacak.
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