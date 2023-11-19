Hükümet harekete geçti! Taksi, minibüs ve otobüs esnafına müjde









HER YERDE AYRI

Kimi belediye 49, kimi 1 yıllığına ruhsat veriyor. Her ay ya da yıllık olacak şekilde toplu taşıma esnafından ruhsat bedelini alıyor. Bu bedel, her yıl yeniden değerleme oranında da artırılıyor. Belediye bir yıl sonra kanuna, yönetmeliğe, emir ve talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle esnafın ruhsatını geri alabiliyor ya da yenilemeyebiliyor. Bu durumda, toplu taşıma esnafı hiçbir hak iddia edemiyor. Yatırım yapmak isteyen de önünü göremiyor.