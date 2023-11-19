Hükümet harekete geçti! Taksi, minibüs ve otobüs esnafına müjde
Hükümet, minibüs, otobüs ve taksi esnafının belediyelerle kangren haline gelen ruhsat sorunlarını çözmek için harekete geçerken, yasal düzenleme hazırlanıyor. Ruhsat süresi ve bedeline standart gelecek.
Hükümet taksici, dolmuşçu, otobüsçü esnafın ruhsat sorununu belediyelerin inisiyatifinden çıkarıp yasal zemine oturtmak için harekete geçti.
STANDART GETİRİLECEK
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, esnafın mülkiyetle alakalı sorunlarını ve tedirginliklerini ortadan kaldıracak teklif hazırladıklarını, düzenlemenin yerel seçimlerden önce Meclis'e gelebileceğini açıkladı.
Edinilen bilgilere göre, yeni düzenlemeyle, minibüs, otobüs ve taksi esnafının ruhsat süreleri uzatılacak. Böylece esnafın '1 yıl sonra ruhsat alabilecek miyim' tedirginliği sona erecek. Ruhsatların nasıl ve hangi süreyle verileceği yasal zemine oturtulup, standart sağlanacak. Her belediyenin farklı uygulaması da son bulacak.
1 YILLIK VERİYORLAR
Özel halk otobüsleri, minibüsler, taksiler işletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında ancak belediyelerin yönetim ve denetimine bağlı olarak toplu taşıma hizmeti sunuyor. Toplu taşıma esnafı, ticari plaka almak için her il ve ilçe belediyesinin toplu taşıma müdürlüklerine müracaat ediliyor.
Belediye, sınırları ve mücavir alan içerisinde toplu taşıma hizmeti veren esnafın hat güzergahını belirleyip, ruhsat veriyor. Belediyeler çıkardıkları yönetmeliklerle ruhsatların nasıl ve hangi koşullarda verileceğini belirliyor.
HER YERDE AYRI
Kimi belediye 49, kimi 1 yıllığına ruhsat veriyor. Her ay ya da yıllık olacak şekilde toplu taşıma esnafından ruhsat bedelini alıyor. Bu bedel, her yıl yeniden değerleme oranında da artırılıyor. Belediye bir yıl sonra kanuna, yönetmeliğe, emir ve talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle esnafın ruhsatını geri alabiliyor ya da yenilemeyebiliyor. Bu durumda, toplu taşıma esnafı hiçbir hak iddia edemiyor. Yatırım yapmak isteyen de önünü göremiyor.
CİRO ÜZERİNDEN BEDEL GÜNDEMDE
Yeni düzenlemeyle, ciro üzerinden ruhsat bedellerinin alınması planlanıyor. Teklife göre, aylık cironun en az 5, en fazla 15 günü kadar yıllık olarak ruhsat bedeli alınması, ruhsat sürelerinin de uzatılması gündemde.
HAK SAHİPLİĞİ TEMİNAT ALTINA ALINIYOR
TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, 3 yıldır konuyu gündeme getirdiklerini, yeni düzenlemenin esnafın önünü görmesini sağlayacağını belirtti. Soydaş, şöyle konuştu: "Toplu taşıma sektörü ciddi yatırım yapılan sektör. 1 yıllık ruhsatlar verildiğinde esnaf, eskiyen otobüsünü veya minibüsünü değiştirmek istese bankalardan kredi almakta zorlanıyor. Bir de her belediyede ruhsat süreleri ve ücretleri farklı… Bu konu bir standarta kavuşacak. Ruhsat yenileme süreçleri uzadığında esnaf daha rahat yatırım yapacak vatandaş da daha güvenli araçlarla ulaşımı sağlayacak. Hak sahipliği kanunla teminat altına alınmış olacak. Geçmişte bazı belediyelerde yaşadık. Arkadaşlarımız belediyelerin sonradan ihaleler yaparak taşımacılığı kendi uhdelerine almasıyla mağduriyet yaşadı."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray yeni Angelino'sunu buldu! 21 gol 34 asist: Tam 10 milyar euro...
- THY İPTAL sefer sorgulama yurtiçi-yurtdışı | Son dakika duyuruldu: 40 uçuş iptal edildi! 18 Kasım Cumartesi 2023THY hangi uçuşlar neden iptal edildi?
- Memur maaşına %52.47 zam: En düşük maaş 34.744 TL’ye yükselecek! Yeni maaşlar A'dan Z'ye hesaplandı! Öğretmen, Polis, Avukat, Hemşire…
- Bahar Candan neden tutuklandı, ne iş yapıyordu? Bahar ve Nihal Candan kaç yıl hapis cezası aldı, hangi cezaevine götürüldü?
- KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ 2023-2024: GSB KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödeme yapılacak mı?
- Tozuna dahi paha biçilemiyor! Altından 1000 kat daha kıymetli! İşte dünyanın en pahalı madeni
- 96 milyon euroluk golcü geliyor! Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! İsmail Kartal’ın yeni prensi…
- Gelinim Mutfakta 17 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Fenerbahçe’ye stoperin Cannavaro'su geliyor! Galatasaray taraftarını çılgına çevirecek transfer
- Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı esiyor! 5 isim bavulunu toplamaya başladı! Ara transfer döneminde bileti kesilenler…
- Emekliye %39.62 zamla yeni maaşlar şekillendi! SGK-SSK, Bağkur'lunun %5'lik ek iyileştirmeli hesabı netleşti! 7.500 TL'lik maaş+15'lik Refah Payı detayı...
- 1000 Yatırımlar Holding işlem tarihi 2023: 1000 Yatırımlar Holding kaç lot verdi? Halka arz sonuçları açıklandı!