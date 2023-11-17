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Son dakika | Ticaret Bakanlığı affetmedi | Abonelik platformlarına ceza yağdı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Son dakika | Ticaret Bakanlığı affetmedi | Abonelik platformlarına ceza yağdı

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı: 2023 yılı içerisinde Bakanlığımıza tüketicilerimiz üzerinden ulaşan TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler ile ilgili olarak incelemeler başlatılmıştır. Bu kapsamda; ilgili kuruluşlara Bakanlığımızca 166 milyon TL tutarında idari para cezası düzenlenmiştir.

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