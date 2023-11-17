5 bin TL ikramiye mazot ve gübre desteği alanlara verilecek mi? ÇKS belgesi olan emekli çiftçilere ikramiye var mı?

ÇKS BELGESİ NEDİR? EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına emeklilere özel 5000 TL ikramiye dağıtılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler yararlanamıyordu.

Başkan Erdoğan, ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için hazırlık yapılması için devreye girdi.

Başkan Erdoğan, partinin ve vatandaşların kendisine ilettiği bu konu üzerine ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.