5 bin TL ikramiye mazot ve gübre desteği alanlara verilecek mi? ÇKS belgesi olan emekli çiftçilere ikramiye var mı?
"Çiftçilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Emeklilere bir defaya mahsus ödenen 5 bin TL ikramiye, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi sahibi olan emekliler tarafından merak ediliyor. ÇKS belgesi bulunan vatandaşlar, bu ödemenin kapsamına dahil olup olmadıklarını araştırıyor. İşte, haberin detayları...
"Emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi?" sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıldönümü kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından destek müjdesi geldi.
5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ TAMAMLANDI!
Emekliye 5 bin TL ödemeleri hesaplara yatmaya başlamıştı. SGK ödemeleri 11-12-13 Kasım'da, Bağkur ödemeleri 14 Kasım'da yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin TL tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına 11 Kasım itibarıyla başlandı.
ÇKS BELGESİ NEDİR? EMEKLİ ÇİFTÇİLER İKRAMİYE ALACAK MI?
Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına emeklilere özel 5000 TL ikramiye dağıtılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler yararlanamıyordu.
Başkan Erdoğan, ikramiyeden yararlanamayan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler için hazırlık yapılması için devreye girdi.
Başkan Erdoğan, partinin ve vatandaşların kendisine ilettiği bu konu üzerine ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.
5 BİN TL İKRAMİYESİ KİMLER YARALANIYOR?
-Çalışmayan emekliler,
-Dul ve yetim maaşı alanlar,
-Ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahipleri,
-Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir alanlar,
-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin hak sahipleri.
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