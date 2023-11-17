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Son dakika: THY yarınki 40 seferini iptal etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Son dakika: THY yarınki 40 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

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