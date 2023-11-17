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Son dakika: Çiftçilere müjde! Ödemeler başlıyor... Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
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Son dakika: Çiftçilere müjde! Ödemeler başlıyor... Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu

Son dakika ekonomi haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere destek ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.

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