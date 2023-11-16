Merkez Bankası’nın rezervleri 40 hafta sonra rekor seviyede!

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 10 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 700 milyon dolar artışla 84 milyar 644 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 3 Kasım'da 83 milyar 944 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.