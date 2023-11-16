Giderek önemi artan Zengezur koridoru | Bakan Uraloğlu’ndan flaş açıklama: Kafkasya için hayati önem taşıyor

"CEZAYİR, TÜRK DEVLETLERİNİN AFRİKA'YA AÇILAN KAPISI OLABİLİR"

Cezayir ile Türkiye arasında giderek artan iş birliğinin her iki ülke için de yeni ufuklar açtığını belirten Uraloğlu, "Cezayir'in büyük çaplı altyapı projelerini hayata geçirmek için ortaya koyduğu planlamayı takdirle bizler de takip ediyoruz. Hem kıyı şeridindeki limanları hem de jeopolitik politik konumu ile Cezayir'i Afrika'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. Bu kapı bütün Türk devletlerinin Afrika'ya açılan kapısı olabilir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde Türkiye'nin konumunun da Cezayir ve Afrika ülkelerinin Türkiye üzerinden Türk devletlerine açılacak kapısı konumunda olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bizim bu anlamdaki bağlantıları her halükarda güçlendirmemizde, Orta Koridor'u güçlendirmemizde fayda var" diye konuştu.





"ALTERNATİF KORİDORLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Dünya ticaretindeki taşınan mal sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Uraloğlu, "Bizim mutlaka alternatif koridorlara ihtiyacımız var ve elimizdeki koridorların kapasitesini mutlaka artırmamız gerekir. Mesela dünyada Süveyş Kanalı'nın hepimiz konumunu biliyoruz ama bir geminin orada karaya oturması sonucunda dünyaya nasıl etkiler oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz de burada elimizde bir Bakü-Tiflis-Kars hattı var. Bu bizim için kıymetli ama mutlaka Zengezur Koridoru'nu açmamızda fayda var diye düşünüyorum. Sonuç olarak bu çalışmalarda bölgemiz ekonomik getirinin yanında barışa, güvenliğe, istikrara ve bilgi hareketliliği ile de ülkelerimizin beşeri gelişimine katkı sağlayacaktır. Böylece ülkelerimizin refahını da hep beraber artırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TDT 7. Ulaştırma Bakanları Toplantısı sonuç bildirisi imzalandı.