16 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 1 DOLAR KAÇ TL? Dolar bugün ne kadar? 16 Kasım 2023 canlı döviz kuru!

1 DOLAR KAÇ TL? Dolar bugün ne kadar? 16 Kasım 2023 canlı döviz kuru!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2023 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023
ABONE OL
1 DOLAR KAÇ TL? Dolar bugün ne kadar? 16 Kasım 2023 canlı döviz kuru!

"1 dolar ne kadar, kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Doların sürekli değişen değeri, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Piyasa açılışıyla birlikte ortaya çıkan detaylar, ekonomik gelişmelerle birlikte yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte, canlı döviz kuru!

"1 dolar kaç TL?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bugün döviz kurları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen önemli bir konu haline geldi. 16 Kasım 2023 Salı günü için güncel dolar ve euro fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

DOLAR:

Dolar Alış Fiyatı: 28,6845 TL

Dolar Satış Fiyatı: 28,6917 TL

Dolar Önceki Kapanış Fiyatı: 28,6881 TL

EURO:

16 Kasım 2023 Tarihinde Güncel Euro Fiyatları:

Euro Alış Fiyatı: 31,1852 TL

Euro Satış Fiyatı: 31,2067 TL

Euro Önceki Kapanış Fiyatı: 31,1959 TL

Bu bilgiler, 16 Kasım 2023 tarihinde saat 08:00 itibarıyla geçerli olan euro kurlarını yansıtmaktadır. Finansal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle, döviz kurları sürekli olarak güncellenebilir. Yatırımlarınızı planlarken, en güncel verileri kontrol etmek her zaman önemlidir.

16 KASIM 2023 CANLI DÖVİZ KURU

DOLAR


EURO


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA