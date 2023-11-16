1 DOLAR KAÇ TL? Dolar bugün ne kadar? 16 Kasım 2023 canlı döviz kuru!

EURO:

16 Kasım 2023 Tarihinde Güncel Euro Fiyatları:

Euro Alış Fiyatı: 31,1852 TL

Euro Satış Fiyatı: 31,2067 TL

Euro Önceki Kapanış Fiyatı: 31,1959 TL

Bu bilgiler, 16 Kasım 2023 tarihinde saat 08:00 itibarıyla geçerli olan euro kurlarını yansıtmaktadır. Finansal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle, döviz kurları sürekli olarak güncellenebilir. Yatırımlarınızı planlarken, en güncel verileri kontrol etmek her zaman önemlidir.