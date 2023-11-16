1 DOLAR KAÇ TL? Dolar bugün ne kadar? 16 Kasım 2023 canlı döviz kuru!
"1 dolar ne kadar, kaç TL?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Doların sürekli değişen değeri, hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Piyasa açılışıyla birlikte ortaya çıkan detaylar, ekonomik gelişmelerle birlikte yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynuyor. Peki, dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte, canlı döviz kuru!
"1 dolar kaç TL?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bugün döviz kurları, vatandaşlar tarafından yakından takip edilen önemli bir konu haline geldi. 16 Kasım 2023 Salı günü için güncel dolar ve euro fiyatlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
DOLAR:
Dolar Alış Fiyatı: 28,6845 TL
Dolar Satış Fiyatı: 28,6917 TL
Dolar Önceki Kapanış Fiyatı: 28,6881 TL
EURO:
16 Kasım 2023 Tarihinde Güncel Euro Fiyatları:
Euro Alış Fiyatı: 31,1852 TL
Euro Satış Fiyatı: 31,2067 TL
Euro Önceki Kapanış Fiyatı: 31,1959 TL
Bu bilgiler, 16 Kasım 2023 tarihinde saat 08:00 itibarıyla geçerli olan euro kurlarını yansıtmaktadır. Finansal piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle, döviz kurları sürekli olarak güncellenebilir. Yatırımlarınızı planlarken, en güncel verileri kontrol etmek her zaman önemlidir.
16 KASIM 2023 CANLI DÖVİZ KURU
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