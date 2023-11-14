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1,2,3,4,5 kişilik hanelere veriliyor! Başvuru yapana her ay ödenecek! 260 TL fatura yardımı...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2023 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023
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1,2,3,4,5 kişilik hanelere veriliyor! Başvuru yapana her ay ödenecek! 260 TL fatura yardımı...

"Doğalgaz ve elektrik yardımı nasıl alınır 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. 2023 yılı itibariyla başlatılan elektrik tüketimi desteği programı, ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir maddi rahatlama sağlamayı amaçlıyor. Ödeme miktarları ise hanede yaşayan kişi sayısına göre belirleniyor. İşte fatura yardımı hakkında detaylar...

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Elektrik Tüketimi Desteği programı, enerji faturalarını ödemekte zorlanan ailelere önemli bir maddi destek sağlıyor. Program kapsamında yapılan başvurular, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya ilgili kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve destek miktarları, hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenmektedir.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEME MİKTARLARI

1-2 kişi: 108 TL

3 kişi: 144 TL

4 kişi: 180 TL

5 kişi: 216 TL

DOĞALGAZ DESĞİ NE KADAR KAÇ TL?

Ayrıca, kış aylarında ödenen doğal gaz tüketimi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor.

Bu destek kapsamında onaylanan vatandaşlar, 900 TL ile 2.500 TL arasında değişen destek tutarlarından faydalanma hakkına sahip olacaklar.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Elektrik tüketimi desteği programı, gelir seviyesi düşük ve sosyal yardıma ihtiyaç duyan ailelere yöneliktir.

Bu yardımdan faydalanabilmek için belirli şartları karşılamak gerekmektedir.

İlgilenen aileler, başvuru yapmadan önce, yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile iletişime geçerek başvuru koşullarını öğrenmelidir.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Her türlü sosyal yardım desteklerine başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU SÜRECİ

Elektrik tüketimi desteği başvuruları, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya bulunduğunuz bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilir. Başvuru süreci hakkında detayları bu kurumlardan alabilir ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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