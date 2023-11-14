1,2,3,4,5 kişilik hanelere veriliyor! Başvuru yapana her ay ödenecek! 260 TL fatura yardımı...

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Elektrik Tüketimi Desteği programı, enerji faturalarını ödemekte zorlanan ailelere önemli bir maddi destek sağlıyor. Program kapsamında yapılan başvurular, Sosyal Hizmetler Müdürlükleri veya ilgili kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirilmekte ve destek miktarları, hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenmektedir.