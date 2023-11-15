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Son dakika | Mersin Limanı'nda kaçak elektronik sigara operasyonu! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2023 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023
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Son dakika | Mersin Limanı’nda kaçak elektronik sigara operasyonu! Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Son dakika haberi...Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucunda Mersin Limanı'nda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kaçak elektronik sigara bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zehir tacirlerine yürütülen operasyonları tek tek açıklayarak önlenen kamu zararı miktarını da açıkladı.

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